南市勞工局AI培訓課程熱潮延燒 名師授課強化實作與高效能工具應用

南市勞工局AI主題課程第二堂課程主題聚焦同樣邀請許崧庭博士授課，除深入淺出介紹ChatGPT，並帶領學員進行多項生成實例操作。（記者李嘉祥攝）

為協助勞工及市民因應數位轉型與AI浪潮提升職場競爭力及培養自主學習風氣，臺南市政府勞工局今年度規劃一系列AI主題課程，第二堂課程主題聚焦「ChatGPT實戰與AI內容創作」，邀請許崧庭博士授課，除深入淺出介紹ChatGPT，並帶領學員進行多項「生成實例操作」，透過實作演練讓學員真正學會使用ChatGPT等AI相關工具。

勞工局長王鑫基表示，開設、「AI系列講座」是希望協助對AI有興趣卻不知如何入門的企業雇主、員工及市民跟上生成式AI普及趨勢，透過掌握核心關鍵技術，強化職場競爭力及提升產業創新能量；二堂課秉持「零基礎實務應用×創意整合」設計理念，重點放在教大家如何運用ChatGPT進行內容創作，包含對公務同仁非常實用的撰寫新聞稿與電子報等技巧，以及從素材取得、內容製作到文風優化等完整流程，可幫助學員提升文書處理效率。

為落實課程內容與達到強化工作效率目標，許崧庭博士除傳授ChatGPT的文字生成應用技巧，更加碼介紹強大的筆記與知識管理工具「NotebookLM」創新應用，讓學員能夠學習如何利用NotebookLM處理音訊資料，例如將採訪錄音檔快速轉成逐字稿，並進一步將採訪內容轉換為簡報或影片素材；針對職場常見的會議場景，也能將會議錄音檔高效率地轉化為會議紀錄、語音摘要等文件，並生成心智圖與資訊圖表，實現智慧化的知識管理與輸出，搭配「活動文案製作」實作課程，帶領學員探討不同的「活動類型」與「活動設計」，確保學員能將AI工具實際應用於行銷與創作情境中。

王鑫基局長指出，此系列36小時講座課程係運用理論與大量實作結合的培訓，協助學員從零開始掌握主流AI工具，在職場上實現數位轉型與效率升級，另也預告下一場講座將於3月7日舉辦，同樣邀請許崧庭博士帶領大家學習Google Keep＋表單製作與AI分析，建立靈感筆記庫，並運用AI分析問卷與擷取摘要，內容相當實用，歡迎有興趣朋友揪團上勞工局網站報名。