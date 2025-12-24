南市勞工局TTQS指標基礎課程訓練 強化辦訓專業職能

南市勞工局舉辦「提升訓練品質研習TTQS指標基礎課程」，強化辦訓單位的專業職能，提升訓練品質。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局二十四日舉辦「提升訓練品質研習TTQS指標基礎課程」，強化辦訓單位的專業職能，提升訓練品質。

勞工局說，為因應勞動部勞動力發展署推動提升企業或訓練機構人力培訓之品質，同時因應同仁職能需求調查統計，規劃這次課程。

課程內容包含「指標內涵概述」、「新評核流程準備方向重點說明」等，希望藉由「TTQS指標基礎課程」培訓，使辦訓人員認識TTQS系統的整體架構、流程與各項指標，以強化人員工作職能、提升辦訓品質。

勞工局長王鑫基表示，勞工局帶領訓練單位，規畫多元的人才培育課程，提供符合就業市場需求的職訓，並持續精進訓練品質、提升城市競爭力，成為人才培育的標竿。

南市今年參與TTQS（人才發展品質管理系統）評核再度榮獲金牌，並連續創下十五年獲得TTQS金牌的殊榮，未來勞工局將秉持專業、創新及持續改善精神，落實在所有訓練體系中，讓人才發揮專長，創造人才價值。