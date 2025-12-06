南市勞工領袖大學 結訓

南市勞工局長王鑫基頒發結訓證書、心得分享獎、全勤獎及勤學獎，恭賀一百八十六位學員結訓，期許將所學帶回職場。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局與成功大學合作辦理「勞工領袖大學」階梯式學習課程六日舉行結訓典禮，勞工局長王鑫基、主任秘書陳美顏、職訓就服中心主任梁偉玲、成大教務長沈聖智及臺南市勞工領袖協進會常務監事陳美靜頒發結訓證書、心得分享獎、全勤獎及勤學獎，恭賀一百八十六位學員結訓，期許將所學帶回職場，帶領所屬工會、企業成長。

吳采蓁、林怡文、許家諆、陳毓珮、劉秀梅、嚴雄相等六人以回饋社會精神參與勞工局做工行善團，或帶動所屬單位獲得績優工會或參與TTQS評核，榮獲卓越校友；南市勞工領袖協進會亦依循往例提供清寒獎學金予成功大學在校生，反饋成大對在職勞工的培育，陳美靜常務監事鼓勵成大學子學成後回饋社會，創造善的循環。

王鑫基局長表示，城市競爭力來自於人才培育，勞工領袖大學提供優質師資及學習環境讓勞工跨域學習，吸收新知及提升個人工作職能，勉勵學員將所擴散至職場，也期許持續強化個人職能。

沈聖智教務長說，勞工領袖大學提供從初、進、高階到菁英班完整學習管道，未來會持續與勞工局合作，提供勞工進修機會，充實職場所需職能。

梁偉玲主任指出，勞工領袖大學課程採滾動式修正與職場接軌，同時回應學員需求調整；此次結訓學員中有廿人花八個月時間一氣呵成完成初、進、高階共一百六十二小時課程，林倩汝排除萬難全勤參與，陳怡萱儘管行動不便仍堅持上課，另還有三名超過六十五歲以上高齡學員，精神令人敬佩，也歡迎勞工逗陣作伙來讀冊。