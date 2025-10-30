南市勞資體育競賽結合全民趣味運動嘉年華 職安體感體驗共築安心職場

南市勞資體育競賽結合全民趣味運動嘉年華，並邀台灣施工架安全協會辦理施工架體感活動提供親子挑戰，共築安心職場。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞資體育競賽結合全民趣味運動嘉年華，並邀台灣施工架安全協會辦理施工架體感活動提供親子挑戰，共築安心職場。（記者李嘉祥攝）

「臺南市114年度勞資體育競賽」預定11月9日在臺南市永華田徑場盛大舉辦，今年包括16支公司代表隊及74支職業工會代表隊，共有90支隊伍報名參加，賽事內容包含大隊接力、拔河、躲避球三項體能競賽以及七項趣味競賽，總計約4000多人次參與比賽盛事，透過運動競賽增進勞資情誼，營造健康、安全與和諧的職場氛圍。

勞工局長王鑫基表示，為讓活動更加豐富多元，勞資體育競賽特結合全民趣味運動嘉年華會，現場同步規劃職業安全衛生宣導、親子體感闖關活動、施工架體驗、身障及職訓成果展、視障按摩服務、推拿按摩體驗、臺南小吃園遊會、胖卡特色市集、政令宣導、體適能檢測等多項周邊活動，結合教育、體驗與休閒，打造屬於勞工與市民的精彩的嘉年華。

王鑫基局長說，臺南小吃園遊會及身障成果展由深根臺南多年的大台南總工會及關心臺南產業人才發展的臺南市總工業會贊助當日參賽運動員每人40元園遊券，以行動相挺勞工；另也提供視障按摩與推拿體驗服務，讓參賽選手在激烈競賽後，可藉由專業按摩手技舒緩肌肉緊繃、消除疲勞，此項服務不僅讓運動員「鬆一口氣」，也兼具勞工健康促進與社會關懷的雙重意義。

勞工局勞安福利科長吳素珍指出，今年勞資體育競賽矚目亮點之一是由勞動部勞動及職安衛生研究所規劃的「2025職安小英雄親子體驗營」，屬「職業安全衛生危害預防全國巡迴展示」之一，此次結合勞資體育競賽於臺南登場，將安全知識化作充滿趣味的親子體驗；現場設置局限空間體驗、感電作業危害模擬、機械捲夾防護挑戰、堆高機操作體驗等互動闖關區，讓大小朋友走進職安世界挑戰學習，完成任六個攤位集章還可兌換闖關禮，歡迎現場報名。

另外，職安宣導部分則邀請台灣施工架安全協會辦理施工架體感活動。該協會表示，施工架是營造業現場中不可或缺的好幫手，常見於橋樑、房屋建築或模板支撐等工程；為讓民眾對施工架有更進一步認識，特設置「施工架防墜體驗區」，讓參與的大小朋友安全防護下體驗登架作業，除有專業教練指導正確穿戴安全帶與防墜裝備，學習施工架的防墜與安全觀念，同時也特別依照學童身量設計專屬安全防護裝備，另也推出獨木橋體驗，除增進親子互動，也能在遊戲中學習如何守護自己與他人的安全，讓安全意識在歡笑中深植人心。

市長黃偉哲強調，勞資體育競賽不僅是體能的挑戰，更是勞資合作與團隊精神的展現，期透過職安宣導及親子互動活動，將「安全健康零職災」理念深植人心，讓勞工在安心職場中快樂工作，健康生活。