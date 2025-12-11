南市北區再添兩座特色遊戲場 今年已成功開放9座特色遊戲場





台南市北區再添兩座特色遊戲場，台南市長黃偉哲11日與小朋友一同開箱北成公園「鳳凰樹屋」與順德公園「貓頭鷹樂園」2座新竣工的特色遊戲場，現場充滿歡笑，宛如一場小型特色公園音樂派對。

市長黃偉哲表示，近期北區區政大樓即將完工，民眾洽公將更方便，而包括成德里、大和里活動中心及成德里停車場等建設也已完工啟用，市府將持續努力，期盼打造北區成為更好的家園，為民眾提供更便捷的服務。

黃偉哲指出，北區今年以來已經對外開放9座特色遊戲場，後續還有1座即將啟用，打造「北區就是孩子的遊戲場」目標邁進，北區區鎮大樓和遊戲場都是與市民息息相關的建設設施，最近還有成德里、正覺里的活動中心及停車場，以及勝安里的活動中心也都完成了，能提供民眾更便捷生活服務。

黃偉哲也強調，打造特色公園的核心理念，就是讓孩子能在遊戲過程中發揮創意與想像力，同時強化社交互動與探索精神，特色公園的設計都是經過與地方商討集思廣益而來，同時秉持「安全、共融、創新」三大原則，逐步推動各行政區特色公園的建設，為孩子們打造更優質的成長環境。

今日活動邀請「慢慢來教育市集」及當地幼兒園小朋友化身「森林小動物」，至北成公園與現場來賓一起同樂，北區區公所指出，這是北區第一座「共融式」遊戲場，徹底實現孩子遊戲權「不分限制、一起玩耍」的核心精神。市長黃偉哲也一一體驗特色遊具，與小朋友同歡，現場氣氛熱鬧又有趣。

北區區長潘寶淑表示，這兩座公園的改善策略分別以「共融共享」及「幼齡專屬」為理念，旨在滿足不同年齡層及不同需求孩子的遊戲權利。今年北區已成功對外開放9座特色遊戲場，而壓軸的北園公園特色遊戲場也預計於明年初啟用。

