南市北區長興生態寵物友善公園啟用 營造毛孩友善空間

南市北區長興生態寵物友善公園正式啟用，營造溫暖毛孩友善空間，讓動物保護意識在市民生活中自然萌芽落實。（記者李嘉祥攝）

臺南市動物防疫保護處今年共新設3座寵物公園，長興生態寵物友善公園29日正式啟用，全新亮點空間以安全、舒適、貼近自然的環境為核心，提供毛孩盡情奔跑、活動的最佳場所；動保處配合友善公園啟用舉辦園遊會，推出豐富好康與多元服務，吸引眾多民眾攜帶毛孩踴躍參與，現場氣氛溫馨愉悅。

市長黃偉哲表示，市府持續深化寵物友善城市政策佈局，於北區設置寵物友善公園，藉由完善公共空間設施及生動活潑的教育宣導活動，讓動物保護意識在市民生活中自然萌芽；此次公園啟用配合舉辦園遊會，除提升飼主完成寵物登記、施打疫苗與健康檢查的便利性，更以寓教於樂的方式推廣正確飼主責任，期盼與市民攜手營造更和諧、更幸福的毛孩友善環境。

農業局長李芳林說，啟用園遊會活動充實豐富，包含免費犬貓狂犬病疫苗接種與寵物登記各限量100名，以及免費犬用七合一疫苗限量50名，並同步提供寵物身分證開通及登記諮詢；動保處也貼心安排基礎健檢、基礎美容、理學檢查等服務，讓飼主能在同一現場一次完成毛孩多項重要健康與管理流程，節省時間又倍感便利。

動保處長方川和指出，為鼓勵市民共同推動寵物身分建檔，出示或現場開通寵物身分證者還可兌換雞腿；另現場也設置宣導攤位集章活動，只要集滿印章即可獲得限量亞麻帆布拼接購物袋，限量50個，兼具實用與紀念價值。此外，也安排趣味十足的DIY拓染束口袋體驗及清涼消暑的免費冰棒，讓大小朋友與毛孩都能沉浸在充滿活力的歡樂午後。