南市北安市地重劃工程奪綠色城市獎
▲南市北安商業區市地重劃工程勇奪臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－綠色城市獎，地政局長陳淑美率團隊領獎。（記者李嘉祥翻攝）
臺南市政府地政局推動的「北安商業區市地重劃工程」以環境韌性、公共安全與全齡友善整體規劃表現，榮獲「一一四年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－綠色城市獎」，地政局長陳淑美率團隊出席頒獎典禮接受表揚。
市長黃偉哲表示，獲獎展現市府推動健康城市與提升公共空間品質的堅定決心，也彰顯臺南持續向永續城市邁進的成果。
地政局長陳淑美說明北安商業區開發前多為閒置魚塭及廢棄工廠，透過市地重劃導入交通、排水、公園等公設；排水與滯洪設施是城市安全運作重要基礎，重劃區公園內規劃六萬噸滯洪池，有效提升一百五十二公頃區域防洪能力，展現地政局推動宜居健康城市成效；除防災與韌性建設，重劃過程中亦蒐集社區意見，融入地方特色與居民需求，打造二座兼具文化特色與全齡友善的主題公園，提供孩童、長者及輪椅族都能自由使用空間，提升社區互動與生活品質。
陳淑美局長指出，北安商業區重劃成果受各界肯定設獎－最佳規劃設計類－優質獎」、「國家建築金獎－公共建設優質獎」、「混凝土工程優良獎－水利土木類－優良」、「臺南市政府公共工程優質獎－佳作」、「國家卓越建設獎－最佳施工品質類－優質獎」、「建築園冶獎－公園綠地景觀類」、「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎－綠色城市獎」等眾多獎項，象徵工程品質與規劃理念獲得專業認同，也代表安南區邁向永續、宜居願景。
