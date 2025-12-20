南市北極星家長論壇2場次同步登場 聚焦數位差異化教學與升學進路

南市北極星家長論壇於建興國中、新進國小同步登場，會中聚焦數位差異化教學與升學進路，教育局長鄭新輝也出席關心。（記者李嘉祥攝）

▲南市北極星家長論壇於建興國中、新進國小同步登場，會中聚焦數位差異化教學與升學進路，教育局長鄭新輝也出席關心。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局於20日起舉辦「北極星家長論壇」系列宣講活動，首場於建興國中及新進國小同步登場，以「陪伴孩子面對新世代的挑戰」為核心，針對國小及國中不同階段的家長需求規劃專屬課程；今年論壇更首度深入探討「數位融入課中差異化教學」課堂風景，協助家長理解學校如何運用科技載具落實「因材施教」課綱精神，建構親師生共好教育合夥關係。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，市府致力打造適性揚才教育環境，家長是孩子成長路上最重要的引路人；科技日新月異，市府積極推動數位學習，不僅重視學校端硬體建置，也關心家長對於新興教學模式的理解，期透過「北極星家長論壇」整合家長與學校資源，讓家長成為教育最佳夥伴，共為孩子擘畫具備競爭力的未來。

教育局長鄭新輝說，新課綱推動至今，教學現場已產生重大變革，此次論壇國小場次以「未來學習：探究課程與12年國教升學進路」為主題，南市正全面推動「數位融入課中差異化教學」，透過「生生用平板」及數位學習平台輔助，老師能即時掌握每位學生學習狀況，給予不同程度學生適切指導與挑戰，這不僅是教學方法的創新，更是確保每位孩子都能被照顧到的具體實踐，希望透過宣講讓家長理解「以學生為中心」的智慧課堂新貌，進而支持學校教學創新。

新課綱創思教學研發中心說明將辦理4場次活動，分別由建興國中、新進國小、沙崙高中及蓮潭國中小承辦，除專業講師精闢解析，也安排「綜合座談Q&A」時間，邀教育局長官及市級家長團體理事長與現場家長面對面交流；為確保宣講品質，教育局於活動前二週召集講師群進行共識營，另國中場次則聚焦「未來藍圖：考招連動與升學進路」，協助家長釐清升學制度與素養考題趨勢。

鄭新輝局長感謝南市家長會聯合會、台南市中小學家長協會、大台南家長協會及社團法人臺南市家長協會等團體支持，也歡迎關心孩子教育家長踴躍報名，透過參與講座讓自己成為更具備課程參與能力的「神隊友」，也能與學校攜手，共同陪伴孩子自信面對新世代挑戰。