南市北門區公所結合錦湖里辦水災演練 協同各單位強化里民災害應變能力

北門區公所結合錦湖里辦理水災演練，協同各單位強化里民災害應變能力。（記者李嘉祥攝）

▲北門區公所結合錦湖里辦理水災演練，協同各單位強化里民災害應變能力。（記者李嘉祥攝）

北門區位處臺南市西北沿海，受極端氣候、潮汐變化與低窪地勢影響，強降雨來臨時常有排水不與海水倒灌雙重問題；為強化區民對水災來臨時的應變能力，北門區公所24日特於錦湖里太興宮廟埕廣場前辦理「臺南市北門區114年水災防汛避難疏散暨收容處所開設實兵演練」，讓里民實際操演疏散撤離及避難收容，增強防災意識。

此項演練模擬汛期水災造成淹水，北門區公所整備並成立災害應變中心，由林區長建男擔任指揮官，結合防災編組各單位人員，帶領前進災區成立前進指揮所，各單位依職責分工，應變各項緊急災情，進行民宅住戶及保全戶做預防性撤離及避難收容等；南市警察局學甲分局、南市消防局第三救災救護大隊北門消防分隊、北門衛生所、錦湖里辦公處、財團法人台南市私立荷園社會福利慈善事業基金會附設弘能家園及防災士等單位均參與演練，動員各編組進駐待命，啟動災害防救及通報機制。

廣告 廣告

錦湖里陳里長國庸帶領水災自主防災志工，協助低窪處住戶進行撤離；對於需特殊車輛協助撤離的保全戶，搭配弘能家園提供支援，啟動接駁協助行動不便者到避難收容處所：為落實校園防災教育，並邀請蚵寮國學童至現場觀摩水災防汛演練，了解對於災害來臨時警、消、衛及區公所、里辦公處與民間協力單位分工作業，提升學生防範、自救、互救意識與能力。

成大防災研究中心李鎮鍵博士也到場觀摩水災防汛演練，並於演練後提供專業建議與鼓勵，肯定北門區防災整備作為。

林建男區長感謝各單位及里民積極參與水災防汛演練，除提升災害發生時應變能力，迅速投入防救災工作，同時也能有效整合轄內公私部門及跨機關各項防救災資源，透過實際操作增加民眾的防災意識，有自主防災的能力，因應災害來時各項應變準備。