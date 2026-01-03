南市區段徵收獲全國優良獎

南市區段徵收榮獲全國優良獎，市長黃偉哲肯定地政局長陳淑美所率團隊為城市發展奠定穩固基礎。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府地政局榮獲內政部「一一四年地政業務督導考核－區段徵收類全國單項業務優良獎」，地政局地籍科長謝炅廷並獲頒「第卅屆地政貢獻獎」；市長黃偉哲於市政會議中公開表揚，肯定地政局長陳淑美率領的地政團隊深耕基層、務實推動市政。

黃偉哲市長表示，「南科A至O區段徵收」是全市規模最大、程序最複雜的案件，面積約三七五公頃、地主多達二千人，地政局秉持依法行政原則，召開七場協議價購會議、六場公聽會，逐案回應民眾意見，展現與民溝通誠意與耐心；內政部通過審議後並於最短時程完成徵收公告與發放補償，隔年一月即取可得土地，在高度壓力下展現專業與品質，是市府團隊重要力量。

黃偉哲市長也肯定地籍科謝炅廷科長於不動產防詐、民事糾紛調處與交易安全提升成果，守護市民財產、穩定市場秩序，是地政專業典範，以及臺南地政事務所志工張賜三退休後仍投入地政志願服務，累計服務超過一千五百小時。