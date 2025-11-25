南市區漁會推動漁蚵合作放流及永續艦隊 啟動

海保署、南市府及南市區漁會見證漁蚵合作放流及永續艦隊啟動，期攜手開啟海洋共生新篇章。（記者李嘉祥攝）

台南市區漁會25日於安平漁港及外海蚵棚區舉辦「114年海洋環境復育及魚苗放流活動」，漁民與蚵民首度同船合作放流，共同完成2萬5千尾午仔魚苗放流作業，宣告臺南沿海從多年海域磨合正式邁入「合作共生」新階段，是臺南海域復育重要里程碑；另活動中同時啟動的「海洋永續艦隊」，也成為漁民與蚵民攜手合作的新象徵，代表兩大海上生產族群正式從各自作業走向共同守護海洋資源的重要開始。

南市漁會於活動中啟動「114至115年臺南市海域友善海洋環境復育與永續艦隊行動計畫」，內容包含海上巡護、科學放流、海域通報制度、資源監測以及海洋教育推動等，除持續倡導「抓大放小」、「護魚即護產」等永續理念，更呼應近年臺南市政府與漁會自112年起推動刺網與籠具試辦計畫已有初步模型，讓漁民在生計與保育間取得平衡，促成漁民與蚵民從海域衝突逐步走向協作。

海洋保育署、臺南市政府與南市漁會理監事共同參與放流活動，並主持授旗獻船儀式及見證漁民與蚵民首度同船合作艦隊放流。海保署海洋生物組長羅進明指出，海上生產者是友善海洋行動的核心，漁民與蚵民願意攜手復育，是推動臺南海域永續最重要的力量，此場共同放流將成海洋保育署為臺南海洋復育資源的重要指標。

南市長黃偉哲及農業局長李芳林肯定永續艦隊的成立，不僅串起漁蚵合作，也象徵臺南沿海復育行動全面升級。

南市區漁會理事長方裕豐表示，漁民與蚵民長期於同一片海域生產，唯有攜手合作，才能讓海洋資源永續，兩大族群此次共同放流與永續艦隊正式啟動，是漁會推動海洋復育以來最具象徵意義的一步，未來也會持續凝聚海上生產者力量，共同守護臺南海洋。

南市區漁會總幹事林鈺昕強調，健康的海洋是下一代珍貴的資產，漁民與蚵民合作，是永續最堅實的基礎，期透過永續艦隊與共同復育行動，讓洄游性魚種與中華白海豚能在臺南海域安心棲息，打造更豐盛、更平衡的海洋未來。