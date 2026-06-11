南市十二校接力展出見微知美成果展 廣達游於藝巡迴展最終站立人國小開幕

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

見微知美巡迴展於立人國小舉行巡迴最終站開幕儀式，教育局副局長王崑源、廣達文教基金會執行長徐繪珈與12所同盟學校校長均出席。（記者李嘉祥攝）

▲見微知美巡迴展於立人國小舉行巡迴最終站開幕儀式，教育局副局長王崑源、廣達文教基金會執行長徐繪珈與12所同盟學校校長均出席。（記者李嘉祥攝）

臺南市教育局與廣達文教基金會攜手推動的廣達《游於藝》計畫邁入第12年，114學年度「見微知美」巡迴展自114年9月起於南市12所同盟學校接力展出，並於立人國小兒童美術館舉行巡迴最終站開幕儀式，教育局副局長王崑源、廣達文教基金會執行長徐繪珈與盟主學校立人國小校長王全興等12所同盟學校校長共同揭開展覽序幕。

廣告 廣告

「見微知美」巡迴展開幕式由立人國小學生精彩表演揭開序幕，展場匯聚12所盟校師生創作成果，展現學生以「科學之眼」觀察世界、以「藝術之心」詮釋美感的學習歷程，師生也共同打造「巨型花朵」及「巨大蜜蜂與蝴蝶」校園裝置藝術，將顯微鏡下的微觀觀察轉化為令人驚豔的藝術創作；學生組成的「廣達導覽小尖兵」也於現場自信解說作品與創作理念，充分展現學生觀察、創作與表達能力兼具的豐碩學習成果。

市長黃偉哲表示，市府與廣達文教基金會多年合作，今年「見微知美」特展以自然觀察為核心，透過豐富展件、互動體驗及藝術創作引導學生從欣賞與好奇出發，學習以不同角度觀察生活周遭事物，進而培養探究精神與敏銳觀察力，也鼓勵學生透過展覽發現微觀世界的奧妙與美感，拓展學習視野，並將觀察所得融入日常生活之中，持續深化美感素養與學習能力。

教育局長鄭新輝指出，廣達《游於藝》計畫將國內外博物館的藝術資源帶入校園，透過巡迴展覽與導覽培訓等多元方式引導學生親近藝術、探索文化，將美感教育深植於日常學習中；南市長期與廣達文教基金會合作，不僅拓展學生藝術視野，也培養觀察、表達與思辨能力，成為推動校園藝術教育的重要典範；南市學生於第17屆廣達游藝獎導覽達人競賽表現亮眼，南新國中及立人國小學生入選複賽，表現優異的導覽解說，而南新國中學生更進一步榮獲佳作，展現本市藝術教育扎實成果。



教育局也補充說明，此次巡迴展集結中信國際高中、光華高中、南新國中、西港國中等4所國高中，以及永福國小、六甲國小、南科實中國小部、億載國小、關廟國小、三慈國小、月津國小及立人國小等8所國小等12所盟校學生充滿創意與巧思的作品，自即日起展至22日，期盼讓更多學生及市民走入展場感受藝術的魅力，激發創意與想像力，並將美感教育感動與能量傳遞給更多人。