南市千人祈福平安宴 16日開動

南市農業局攜手南鯤鯓代天府、雲嘉南濱海國家風景管理處推出「虱目魚香繞鯤鯓，千人祈福平安宴」，以豐盛美味佳餚感謝各界對重建的協助。（記者李嘉祥攝）

▲南市農業局攜手南鯤鯓代天府、雲嘉南濱海國家風景管理處推出「虱目魚香繞鯤鯓，千人祈福平安宴」，以豐盛美味佳餚感謝各界對重建的協助。（記者李嘉祥攝）

為感謝全國民眾於丹娜絲風災後對臺南市的援助與愛心，使得家園重建之路得以順利完成，臺南市政府特攜手南鯤鯓代天府、雲嘉南濱海國家風景管理處，十一月十六日中午將在南鯤鯓代天府前廣場盛大辦理「虱目魚香繞鯤鯓，千人祈福平安宴」，七日並舉行記者會，將以臺南在地最豐盛的美味，感謝各界的溫暖。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南在風災後能迅速復原，最感謝的是全國各界的關懷與協助；「千人祈福平安宴」不僅是美食饗宴，更是感恩盛典，期藉由虱目魚料理傳遞臺南人的熱情與感謝，也邀大家以美食結緣、以祈福傳愛，讓重建的溫暖持續延伸。

農業局長李芳林說，此次平安宴以臺南特產的虱目魚為主角，結合其他在地食材，將最好的美味呈現在千人辦桌宴席上，除了表達感恩心意，同時也將臺南豐饒的物產推廣出去。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名感謝全台宮廟及信徒熱心支持，千人平安宴活動特別結合今年「平安鹽祭」，邀請大家一起來吃辦桌；為感念風災後各界湧入的愛心，除豐盛佳餚外，也祭出超值優惠，原本每桌將提供的五百元購物券，加碼提升為每桌一千元。

雲嘉南管理處長徐振能指出，丹娜絲颱風對臺南曾造成重創，目前正逐步邁向新生，期藉由平安鹽祭加碼舉辦的這場「千人平安宴」，能讓風災的烏雲徹底散去，共同迎來希望與重生的陽光。