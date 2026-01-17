南市協進國小籃球場地面完成更新

為提升校園運動設施品質，打造安全專業運動環境，臺南市政府體育局補助中西區協進國小完成協進館籃球場地面全面更新工程，將原有硬質木質地板全面汰換為PVC專業籃球地墊，強化運動防護機制，降低學童及選手運動傷害風險；為慶祝場地更新完成，十七日並舉辦「協進館球場啟用暨少年籃球交流賽」，體育局長陳良乾主持球場啟用及比賽開球儀式，與家長會長、師生及參賽球隊共同見證場地升級成果。

交流賽邀請來自臺南、高雄地區共九支球隊參與，透過賽事交流讓學童體驗全新場地，並促進校際情誼與基層籃球發展。參賽選手說，新鋪設的PVC地墊踩踏穩定、急停變向時不易打滑，讓比賽過程更加安心；也有球員分享地板彈性佳、吸震效果明顯，長時間比賽下來膝蓋與腳踝負擔降低，能更專注於場上表現，整體比賽品質顯著提升。

陳良乾局長表示，協進國小協進館長期作為校內體育教學、籃球訓練及各項活動的重要場地，惟原有地板歷經多年使用已明顯老化，影響運動安全與使用品質；此次地面更新工程採用具備良好彈性、防滑與吸震效果的PVC運動地墊，相較原本硬質木質地板，更能有效保護學童與選手的關節與身體，全面提升運動安全性與舒適度。市長黃偉哲強調，校園運動場地設施整建是活化校園的重要一環，會持續投入資源改善校園運動設施，支持學校推動體育教育與賽事活動，透過完善且安全的運動場地與多元交流賽事。