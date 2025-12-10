南市博串連校園 看見村落玩學深耕成果

台南市立博物館與大崎村落創藝基地合作，執行文化部百大基地整合串連推廣計畫，邀多所大專院校學生體驗。 (文化局提供)

記者盧萍珊∕官田報導

台南市立博物館今年與「大崎村落創藝基地」合作，執行文化部「百大基地整合串連推廣計畫」，串連多所大專院校空間設計相關系所，帶領學生走入烏山頭水庫與台南藝術大學旁的大崎聚落，實地認識基地多年推動的「村落遊戲島」場域活化模式。

文化局長黃雅玲表示，大崎聚落在駐村藝農團隊推動下，以「設計翻轉、創意經營」為核心理念，持續進行古厝活化、遊戲場域設計以及文化素材轉譯等跨領域實驗，逐步發展出具地方文化特色的「村落玩學」場域。這次計畫也讓青年看見長期深耕的成果，理解遊戲、文化與空間之間如何形成嶄新的地方實踐模式。

廣告 廣告

大崎村落創藝基地主理人林建叡指出，投入地方不必侷限於既有框架，地方中的「鬆動」與「留白」往往是創造社會實踐的重要起點。青年參與此次計畫，不僅能重新想像空間設計的價值，也能深化對永續城鄉、活化閒置空間與社區治理的思辨。

文化局指出，台南市立博物館及大專院校的合作，期能讓更多關注空間設計與地方創生的青年認識「百大文化基地」的精神與行動方法，進一步促成青年培訓、實習、駐村或跨域合作網絡的形成，為城鄉發展注入新想像與新能量。