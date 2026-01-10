南市博愛國小打造低碳永續示範校園榮獲標竿學校，展現深耕能源教育推動成果，圖為高年級生生不息課程成果進行食用廢油與生質柴油實驗。（記者李嘉祥翻攝）

為響應國家能源轉型政策，並深化學生永續發展素養，臺南市東區博愛國小長期推動多元能源教育課程與校園節能改善行動，從課程教學、校園硬體到生活習慣三大面向整合「節能減碳」理念，成功打造低碳永續示範校園，榮獲經濟部「114年度國民中小學推動能源教育標竿學校」優選，展現臺南校園推動能源教育深度與成果。

博愛國小除課程深耕外，也持續精進校園硬體轉型，全面汰換節能設備，建置太陽能光電系統、智慧插座、冷氣管理系統與太陽能照明，並導入能源管理系統（EMS），讓師生能即時掌握用電數據，落實科學化節能管理；同時結合資源回收室、水撲滿及廚房再生水系統，具體展現資源循環利用成果，先後榮獲「節能校園標章」、「節水校園標章」及「低碳校園」等多項肯定，是南市推動永續能源教育的重要典範。

市長黃偉哲表示，教育是城市轉型的根本，市府除積極建置校園太陽光電等綠能設施，更重視將能源教育落實於課程與生活中，讓孩子從小培養面對氣候變遷的知識、態度與行動力，實踐淨零綠生活；博愛國小獲獎不僅是對學校努力的肯定，更是市府推動永續城市的重要成果。

教育局長鄭新輝指出，教育局透過低碳校園認證與能源教育輔導機制，持續發掘並扶植具特色與成效的學校，擴散優良經驗；博愛國小能在全國眾多學校中脫穎而出，榮獲能源教育標竿學校優選，展現臺南推動永續教育品質與厚度；未來也會持續深化能源教育政策，讓每位學生都能在具備環境意識的校園中成長，成為具備國際視野的永續公民。

博愛國小校長曾千純說，能源教育不是單一活動，而是融入日常生活的長期實踐，學校透過系統化課程設計、校園硬體革新與生活習慣養成，協助學生建立正確的能源觀念，培養負責任的環境行動力。擔任能源教育推動與課程統籌的主任李鎮宇說，該校自109學年度起，將能源議題系統性融入各領域課程，低年級從認識能源形式與太陽能開始，中年級探究生活用電與能量轉換，高年級則深入理解電力來源與永續家園建構，透過「做中學」與生活實踐，引導學生思考自身能源使用行為。

鄭新輝局長強調，未來會持續攜手學校、教師、家長與社區，共同深化能源教育，讓更多校園成為實踐永續理念基地，培育守護地球、積極行動的下一代。