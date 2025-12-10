南市原民文化巡迴列車走入校園 巡迴18校讓孩子看見差異欣賞多元

南市教育局原住民族文化巡迴列車於新南國小啟動，將巡迴十八所學校，讓孩子看見差異、欣賞多元。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局原住民族文化巡迴列車於新南國小啟動，將巡迴十八所學校，讓孩子看見差異、欣賞多元。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局連續11年辦理「原住民族文化巡迴列車」，透過故事及舞樂介紹原住民族文化；今年巡迴列車於新南國小啟動，開幕式由阿美族海洋文化為靈感的舞作「槳影．海心」揭開序幕，象徵耆老與青年共同復振竹筏航海技藝，展現原住民族文化傳承的力量。

原住民族巡迴列車去年甫完成全市37區巡迴，今年仍有鹽行國中、安定國中、崇明國中、北門國中、青草國小、長安國小、培文國小、新南國小、賀建國小、新泰國小、東興國小、中洲國小、長興國小、歸南國小、果毅國小、大光國小、五王國小等18校申請，顯示學校對原住民族教育的重視。

市長黃偉哲表示，臺南是多元文化共存的城市，市府透過巡迴列車將原住民族文化帶入校園，讓孩子在歌舞、語言與故事的體驗中感受文化的脈動，並從中理解差異、欣賞多元，未來也會持續支持學校推動族群教育，深化學生對多元文化的理解，讓各族群文化在孩子心中扎根，未來成為能與世界對話、理解多元價值的新世代公民。

教育局長鄭新輝指出，透過原住民族文化巡迴列車推動，讓孩子能更具體認識原住民族群的多樣性，從理解走向尊重；今年活動結合族語教學、制度意涵以及祭儀與樂器的介紹，引導學生理解原住民族群的文化記憶與價值，並在互動中看見文化的生命力；教育局未來會持續提升學生對多元族群的認知，期盼讓經驗不僅停留在活動當下，未來更能成為深化族群理解與多元文化素養基礎。