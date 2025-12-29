南市原民會族群交流工作坊搭建族人對話與學習平台 分享各族群歷史與現況

南市原民會辦理族群交流工作坊，白惠蘭Salau Kaljimuran主委期能搭建族人對話與學習平台，深化理解與情感連結。（記者李嘉祥攝）

▲南市原民會辦理族群交流工作坊，白惠蘭Salau Kaljimuran主委期能搭建族人對話與學習平台，深化理解與情感連結。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府原住民族事務委員會於吉貝耍部落學堂辦理「原本與原來在一起：2025年臺南市原住民族群交流工作坊」，邀請各族族人共聚，以族群權利探討、花環編織、族語推廣和族服工藝傳承等4項主題進行交流，南市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran也出席關心，會中族人回饋熱烈。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南市政府早在2005年就將西拉雅族認定為市定原住民族，是最先肯認平埔原住民族群為南市原住民族的城市，目前熟註記的族親已經來到9394人，而南市原住民族總人數已經突破2萬人；立法院於今年10月17日三讀通過《平埔原住民族群身分法》，明確承認平埔原住民族群的法定地位，這不僅是法律制度的進步，更是文化與歷史記憶的回歸。

白惠蘭Salau Kaljimuran主委指出，市府原民會透過辦理族群交流工作坊搭建起各族族人彼此對話與學習的平台，除讓族人分享各族群文化經驗，互相了解彼此族群歷史與現況外，也能在文化實作與權利議題交流中深化相互理解與情感連結，一起為原住民族權益打拼，同時也凸顯原住民族多元族群文化的重要性；原民會未來也會持續推動多元族群交流及文化傳承相關政策與活動，落實族群平權精神，打造尊重多元、攜手共榮友善城市。