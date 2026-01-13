南市去年度第四季不動產交易資訊出爐 2區維持成長

南市去年度第四季不動產交易資訊出爐，安南、永康二區維持成長動能。（地政局提供、記者李嘉祥翻攝）

臺南市不動產交易114年第4季土地與建物買賣移轉統計資料出爐，此季土地買賣筆數9903筆，與前季相比增幅8.96%，與113年第4季相較減幅達23.81%；另建物買賣棟數5180棟，較上季增加8.82%，與113年第4季相比衰退16.76%，其中建物辦竣第一次登記後移轉棟數2102棟，占建物總移轉比例40.58%；地政局長陳淑美表示，觀察南市114年第4季不動產交易情形，土地及建物買賣移轉量相較於前一季均呈現回溫，惟與113年同期相比，整體交易量仍明顯下滑，顯示市場中長期受景氣及政策因素影響，後續市場發展仍受整體經濟情勢、金融貸款政策及購屋者信心影響。

市長黃偉哲說，113年9月份央行祭出第七波信用管制以及銀行房貸緊縮，買氣觀望、房市持續冷卻，全國房市交易量普遍下滑，臺南不動產交易市場亦同步受影響；市府持續以科技聚落、產業發展及交通建設為核心，包括永康創意設計園區、七股科技工業區及台南科技產業專區持續推進，交通工程包括國道8號台南系統交流道改善、台61線西濱快速道路曾文溪大橋、北外環及安平跨港大橋同步施工，透過重大建設帶動地方經濟。

陳淑美局長指出，從各行政區建物買賣移轉棟數統計資料顯示，此季交易熱度主要集中於安南區、永康區、安平區及歸仁區，合計2572棟，占全市移轉棟數近5成左右；其中安南區第4季建物移轉887棟，全市之冠，季增19.86%，年增44.46%，交易量表現亮眼；永康區第4季建物移轉726棟，季增11.52%、年增12.21%，交易動能呈現雙成長，中古屋市場與預售建案成交移轉皆有表現；反觀新市區移轉棟數僅89棟，較上季減少45.40%、較113年同期減少45.73%，顯示需求轉趨保守，短期交易動能轉弱。

陳淑美局長也從本季統計資料觀察，土地及建物交易量較前一季回升，顯示部分自住及剛性需求於年底逐步釋出，惟整體交易規模仍低於113年同期，反映市場對房貸條件及未來景氣走向仍持保守態度；此外，建物第一次移轉占比連續3季達4成以上，顯示新成屋交屋仍為市場重要支撐來源。整體而言，臺南房市短期呈現回溫跡象，惟後續走勢仍有待持續觀察政策與經濟情勢變化；也提醒民眾面對市場變化應審慎評估自身財務能力、貸款條件及實際居住需求，理性看待短期波動，以降低購屋風險。