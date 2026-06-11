南市召開投資企業訪視輔導暨商務交流計畫說明會 主動出擊協助企業投資升級

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南市經發局舉辦投資企業訪視輔導暨商務交流計畫溪北場說明會，邀中華經濟研究院南部院區、投資臺灣事務所代表分享。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局舉辦投資企業訪視輔導暨商務交流計畫溪北場說明會，邀中華經濟研究院南部院區、投資臺灣事務所代表分享。（記者李嘉祥攝）

為協助在地企業掌握中央投資政策資源、加速擴廠升級與智慧轉型，臺南市政府經濟發展局11日下午於曾文市政願景園區致遠樓辦理「115年度投資臺南企業訪視輔導暨商務交流計畫－推動企業加速投資行動方案說明會溪北場」，以「地緣政治風險中臺商如何突破價格紅海」為主題，針對國際局勢、投資臺灣三大方案申請機制以及企業實務經驗進行分享，協助臺南企業在全球供應鏈重組、低價競爭及產業轉型壓力下，找到可運用的政策工具與投資升級方向。

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南市經發局專門委員陳豪吉為此場活動開場致詞，中華經濟研究院南部院區副主任吳若瑋以「地緣政治風險中臺商如何突破價格紅海」為主題開講，經濟部投資臺灣事務所協理吳怡柔也介紹投資臺灣三大方案申請，另也邀已通過投資臺灣三大方案的企業代表分享。

市長黃偉哲表示，臺南近年產業投資動能持續升溫，不論是科技產業、傳統製造、食品加工、機械金屬、橡塑膠及農產加工等領域，許多企業都有擴廠、增設智慧設備、導入自動化生產及提升國際競爭力的需求。

黃偉哲市長進一步說明，市府透過「115年度投資臺南企業訪視輔導暨商務交流計畫」深入第一線實地訪視後發現，許多有意擴大投資的廠商，需要「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等投資臺灣三大方案協助，但真正了解申請條件、資金編列、投資計畫書撰寫及送件流程的企業仍屬少數；市府不只等待企業上門，更主動走進企業盤點需求、媒合資源，協助有擴廠、轉型及智慧化升級需求的廠商掌握政策利多，讓企業敢投資、能投資，也願意持續深耕臺南。

經發局長張婷媛指出，推動此項計畫核心就是把招商服務從「被動受理」提升為「主動輔導」，透過企業訪視、投資臺南諮詢服務、投資案源輔導申請、政策說明會、商務交流論壇及後續追蹤機制，深入瞭解廠商在土地、用水、用電、人才、法規、資金及行政程序上的需求，並依不同個案提供客製化投資諮詢服務。針對有意申請投資臺灣三大方案的企業，經發局也將積極協助廠商從申請書、投資計畫書到送件前輔導，強化企業通過審查前的準備能量。

張婷媛局長強調，市府會持續整合中央與地方資源，主動發掘潛在投資案源，協助企業朝創新化、智慧化與高值化發展，並鼓勵在地企業拓展海外市場、爭取國際訂單，吸引更多企業加碼投資臺南，為地方經濟注入持續成長動能。