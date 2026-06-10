南市台日文化友好交流基金會牽線台南女中與京都光華高校藝術交流 促進台日青年友誼

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南市台日文化友好交流基金會牽線臺南女中赴日本京都參與日台青少年交流音樂會，並安排學生參訪京都市議會。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市台日文化友好交流基金會牽線臺南女中赴日本京都參與日台青少年交流音樂會，並安排學生參訪京都市議會。（記者李嘉祥翻攝）

為深化臺南與京都兩座歷史古都間的青年交流情誼，臺南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧10年前擔任理事長期間開始推動國立臺南女子高級中學與京都光華中學高等學校藝術交流；臺南女中今年赴日本京都參與「2026日台青少年交流音樂會 in KYOTO」，與京都光華高校同台演出，結合儀隊表演與舞蹈演出，透過音樂展現兩地青年學子才華，並讓文化交流從聽覺延伸至視覺，為觀眾帶來充滿青春能量的台日交流盛會。

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此項活動由日台歡迎光臨執行委員會主辦、財團法人臺南市台日文化友好交流基金會協辦，台南扶輪社社長王榮助、前社長林永豐贊助促成交流。京都光華高校於演出中帶來箏曲、和太鼓及吹奏樂等具有日本特色的表演，展現京都傳統文化與現代校園藝術教育成果；臺南女中則以兼具國際視野與青春活力的曲目編排登台演出，其中「Sold Out」、「GOOD TIME」及「就一起」等曲目結合儀隊演出，學生以整齊俐落的隊形變換、旗隊及道具展演，搭配音樂節奏呈現高度默契與團隊精神，充分展現臺灣校園特色與青春活力；交流音樂會尾聲兩校學生共同合奏並特別融入舞蹈編排，臺日學生一同站上舞台，以歌聲、樂聲及舞步共同演出，將音樂交流轉化為跨文化合作展演。

臺南市台日文化友好交流基金會於交流期間也陪同學子至京都市役所拜會京都市副市長吉田良比呂，雙方就未來青年教育、文化藝術、國際交流及城市合作等議題交換意見，並在京都市議會安排下參觀議場及相關設施，實地了解京都市議會運作情形，透過參訪讓師生近距離認識日本地方自治制度與民主議政文化，加深對京都城市治理與公共事務運作的理解，為此次交流增添學習體驗。

中華民國留日京都華僑總會會長魏禧之、京都光華高校常任理事暨學園長補佐長者美里、校長澤田清人、京都醫健專門學校校長藤田裕之、台北駐大阪經濟文化辦事處長范振國等均參與交流。中華民國留日京都華僑總會呂嘉瑜擔任現場翻譯協助，日台歡迎光臨執行委員會委員內片純一亦全程參與交，共同見證臺日青年透過音樂搭起友誼橋梁。郭貞慧榮譽董事長也準備臺南永康在地特色伴手禮「西勢水果餅」致贈吉田良比呂副市長，希望透過富含地方故事的傳統糕餅，讓京都友人認識臺南的人文風土與飲食文化。

臺南市台日文化友好交流基金會李退之董事長表示，臺南與京都同為擁有深厚文化底蘊的歷史古都，自2021年簽署交流推進協定以來，雙方持續透過教育、文化及青年交流深化友誼；此次交流音樂會延續兩校多年來的互動情誼，學生們從排練到正式演出過程中相互交流、彼此學習，不僅培養默契，也在共同創作與演出中建立珍貴友誼，更象徵兩座城市在下一個世代持續累積交流成果的重要里程碑。

郭貞慧榮譽董事長指出，音樂是一種跨越語言與國界的共通語言，青年交流更是城市友誼最重要的基礎；透過音樂會，臺南與京都的學生不僅分享彼此的文化與藝術，更在交流中理解不同背景下的價值觀與生活方式，正是國際教育最珍貴的成果。