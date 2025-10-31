南市商會商人節慶祝大會 表揚優良商號、從業人員及孝親獎楷模

台南市商業總會三十日舉行第三十屆第二次會員代表大會暨第七十九屆商人節慶祝大會，表揚南市優良商號、績優商業從業人員。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正／台南報導

台南市商業總會三十日舉行第三十屆第二次會員代表大會暨第七十九屆商人節慶祝大會，表揚南市優良商號、績優商業從業人員，席開八十餘桌，工商企業領袖雲集。理事長宋俊明特別感恩感謝歷任商業總會理事長及所有會員代表前輩們的支持與付出，今年他更自掏腰包舉辦「孝親獎」宏揚孝道，期盼孝順父母、尊師重道再從商界用心做起。

理事長宋俊明致詞表示，會員們齊聚一堂共同慶祝商業總會成立七十九週年，市商會從創會初期的艱辛奮鬥，到今日的蓬勃發展，這一路的歷程，見證了地方商業的興盛與產業的轉型，更凝聚商界理監事同仁守望相助、共榮共進的毅力與精神，為不斷鼓勵百工百業擴大推動友善經營環境，特別今年度大會頒發得獎臺南市優良商號、績優商業從業人員獎項也歷年之最。

理事長宋俊明自掏腰包，舉辦「孝親獎」宏揚孝道，期盼孝順父母、尊師重道再從商界用心做起。（記者蔣謙正攝）

宋俊明指出，七十九年的歲月累積是一段厚實的歷史，也是一份榮耀的傳承。商業總會始終秉持「誠信、創新、服務」為宗旨，不論在工商政策建言、企業經營輔導，或公益活動推動上，皆積極發揮影響力，更是政府與中小企業之間的重要橋梁，也是推動地方繁榮的重要角色。

侍親至孝的宋俊明理事長今年更自掏腰包，增添了一個值得推動來表揚善循環的「孝親獎」，他希望大家一起宏揚孝道，並呼籲孝順父母、尊師重道從商界用心做起，讓孝道能更傳千里，每個人心中都能充滿盡善盡美以「百善孝為先」為己任，期盼每年孝親獎的選拔，能有更可歌可泣盡孝道的孝順事跡成為更多人的楷模。

市長黃偉哲親自頒發丹娜絲風災捐贈賑災款代表。（記者蔣謙正攝）

宋俊明表示，特別感恩感謝歷任商業總會理事長們、前輩及所有會員代表的支持與付出，說明成功絕非偶然，好的事務要延續、瞬息萬變不合時代的即改進，晚會中也特別邀請臺灣地方法院檢察署郭書銘主任檢察官反詐宣導，讓中小企業隨時注意詐團的騙術，正所謂一定要做對的事、循規蹈矩，用心推動會務，過去、現在、未來形成一條線的穩健步伐，大家才能永續奠定了商業總會的根基，才得以讓每屆都有勇氣迎向任何的挑戰，我們將持續深化服務功能、強化商業競爭力，協助會員在數位化與國際化浪潮中穩健前行，讓傳統商業注入創新能量，開創永續的新局。

晚會中也特別邀請地檢署主任檢察官郭書銘宣導反詐，讓中小企業隨時注意詐團的騙術。