南市啟動校園廚餘減量 每日廚餘大減逾1.5公噸

臺南市政府教育局自今年11月起全面啟動「校園廚餘減量運動」，同步推動菜單調整、精準掌握供餐量、強化用餐教育及落實廚餘瀝水等多面向策略。教育局督學亦持續入校督導，檢視廚餘秤重紀錄、供餐流程與調節機制，並協助學校分析前後數據、找出高廢棄率食材與改善方向。推動一個月以來，整體成果顯著，每日平均廚餘量降幅達18.8%，大幅優於預期。

市長黃偉哲表示，廚餘減量不僅是落實環境永續的具體行動，更影響孩子每日的營養品質與飲食習慣。南市推動廚餘減量的目的並非要學生「少吃」，而是以更貼近孩子口味與食量的菜單設計與供餐方式，讓學生「吃得飽、吃得好、吃得健康」，同時避免食物浪費。他指出，在短短一個月內，全市校園廚餘就減少超過1.5公噸，成果難能可貴，更展現學生、家長、學校與市府攜手推動的共同效果。

教育局長鄭新輝指出，以10月底各校回報的每日8,100公斤廚餘量作為基準，教育局原訂三個月降低8%的目標，但在各校師生積極投入下，11月每日平均廚餘已降至6,570公斤，降幅達18.8%，遠超預期；學生人均廚餘量也由60克下降至48克，反映菜色接受度明顯提升。他強調，廚餘減量並非短期活動，而是食育教育、課程與供應制度的長期改善工程，教育局將持續透過輔導機制及跨校分享，協助學校深化成效，讓「珍食惜食」成為校園文化。

為達目標，各校皆展現積極作為，例如新南國小由營養師帶領校內小幫手每日記錄各班廚餘量，並回饋至班級，協助調整菜單與備餐分量，建立「班級供應量調節表」，依據實際剩食情況彈性調控；同時透過調整烹煮方式，將食材改為塊狀、絲狀等更易入口型態，有效提升學生接受度，使廚餘明顯下降。

新民國小則採行「班際支援制度」，依據學生用餐反應調整供餐量，每人廚餘量均符合減量標準；並針對部分蔬菜酌減克數、調整烹調方式，並研發外觀繽紛、提升食慾的創意料理，如散壽司飯等，成功吸引學生主動進食。

教育局表示，本次顯著成果來自營養師重新調整菜單、降低高廢棄率食材比例、優化烹調方式、落實瀝水減重，以及提升學生食慾與食用率等多項措施的整合推動。各校行政團隊在午餐時段即時掌握食量與供應量，也讓供餐更加精準。這些經驗透過督學入校協助與分享，已成為全市推動廚餘減量的重要借鏡，使「珍惜食材、友善環境」逐步累積成為校園文化，讓每一份食物都能被妥善運用。

（新聞來源：臺南市政府提供）