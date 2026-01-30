南市啟動非洲豬瘟補助機制 逾600攤商申請補助穩定營運

因應非洲豬瘟禁宰禁運措施對傳統市場豬肉攤商造成的營運衝擊，台南市政府在中央公布補助方案後迅速啟動協助機制，加速造冊並分批送件，協助攤商申請每攤3萬元補助款。統計至申請截止日止，全市共受理公、民有市場及非傳統市場攤商申請612件，相關資料已陸續送交經濟部審核，其中第一波439件已於1月27日核定並啟動撥款作業，其餘案件將持續追蹤辦理。

台南市長黃偉哲表示，防疫措施攸關全民健康，市府在配合中央政策的同時，也關注攤商於禁宰期間所承受的經營壓力，因此整合跨局處資源並與相關公會合作，協助攤商順利完成申請，讓補助款儘速到位，穩定市場營運秩序。

圖說：佳里中山市場內豬肉攤位維持正常販售，市府加速補助撥款減輕攤商營運壓力。(圖片來源/台南市政府)

經發局指出，此次補助申請件數多、時程緊迫，市府透過事前盤點、同步造冊與分批送件方式提升行政效率，並與經濟部保持密切聯繫，確保符合資格的攤商都能順利獲得補助。同時，市府加碼提供每攤1萬5,000元補助，也正辦理造冊作業，預計農曆年前完成撥付，提供攤商多一層保障。

市場處表示，將持續關懷市場營運情形，並推動市場環境改善與經營輔導措施，協助攤商提升營運韌性，打造安心友善的消費環境，促進傳統市場永續發展。

