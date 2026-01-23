南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣一滯洪池及抽水站工程榮獲金質獎佳作，地政局長陳淑美（左二）代表出席領獎。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府地政局辦理「喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣一滯洪池及抽水站工程」，榮獲行政院公共工程委員會第25屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」佳作榮耀，地政局長陳淑美代表出席領獎；市長黃偉哲肯定地政局長陳淑美率領團隊對土地開發的用心與努力，也期勉持續精進公共建設作為，打造安全幸福城市。

今年全國公共工程超過4萬件，有144件參賽、87件得獎，獲獎比例不到千分之2，喜樹灣裡市地重劃工程獲獎實屬不易，是臺南市今年所獲得三座獎項之一，也是地政局繼「永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程」及「長勝營區市地重劃工程」後第三座金質獎，為土地開發再添榮耀。

地政局說明「臺南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣一滯洪池及抽水站工程」於去年9月完工、12月底啟用；區內管路、管線採地下共同管道方式建置，人行步道、綠地及停車場排水設施以透水混凝土搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝，雨水入滲地底節能減碳，降低熱島效應；工程施工方面，箱涵內模採用系統化鋼製模板，提升安全性、耐久性及穩定性，克服區域性地下水位問題，順利完成滯洪池施作，結合區內4座抽水站構成網路系統，提升抽水效益及維護管理效益，各項創新性、挑戰性及周延性作為深獲委員肯定。

陳淑美局長指出，重劃工程團隊自規劃階段到施工完成及後續辦理地籍整理、土地登記及點交作業，各程序皆要求高品質及符合永續目標；規劃設計階段即已獲得「2022年國家卓越建設獎－最佳規劃設計類優質獎」，在施工階段更獲得「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎－公共工程類優等」、「第七屆臺南市政府公共工程優質獎－特優獎」、「2025年國家建築金獎－公共建設優質獎-施工品質類」，加上「第25屆公共工程金質獎－公共工程品質優良獎佳作」，累計共獲得5大獎項，顯見重劃工程品質被各界肯定。

陳淑美局長強調，喜樹灣裡是南區新興重劃區域，市府透過市地重劃為地方開闢公共設施、發展觀光產業、活化住宅基金土地、改善地區治水減災等四贏局面，未來並將導入觀光遊憩及鄰里性商業服務，利用引入的觀光及產業帶動區域發展及整合重劃區周邊整體開發，促進土地利用，增進周邊經濟成長。