南市嚴格把關畜牧場源頭管理

家禽肉是國人主要肉類消費來源，而雞肉是常見的家禽肉類，臺南市是土雞及肉雞重要生產地，為推廣國產雞肉並讓消費者放心買、安心吃，市府農業局特邀請南市養雞協會理事長陳谷羽及官田區白肉雞產銷班班長盛准琳介紹畜牧業者如何用心飼養雞隻，生產優質好雞肉。

農業局長李芳林表示，南市肉雞含土雞飼養量居全國第二，為確保「國產雞肉安心購」，首重畜牧場源頭管理，需維持良好飼養環境及落實生物安全與用藥安全；農業局不定期派員至牧場抽血及採樣檢驗，辦理未上市畜牧場動物用藥抽樣監測作業，雞隻運至屠宰場後還有駐場獸醫師進行屠宰前後檢查，把關禽肉品質與安全。

陳谷羽理事長說，雞隻飼養過程中會依不同雞齡施打疫苗，主要在疾病預防與控制，提升整體雞群免疫力，動物用藥如抗生素的使用需遵守動物用藥品使用相關規範，落實停藥期，確保上市前無藥物殘留，符合食安標準。

盛准琳班長也說明牧場著重強化環境及管理面，目標預防疾病、減少用藥，如水簾溫控禽舍給予雞隻舒適環境，降低飼養密度增加活動空間與做好生物防治措施，可增進雞隻扺抗力，降低疾病傳播，未來將朝無抗飼養方向努力，提供民眾更安全及優質的國產雞肉。黃偉哲市長強調，國產雞肉不含生長激素，隨育種技術精進、飼養環境提升及營養均衡飼料調配，大幅提高雞隻飼養效率及品質；畜牧場用心飼好雞，生產安心雞肉，且合格屠宰嚴謹把關，鼓勵民眾多選購，支持國產好雞肉。