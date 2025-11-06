南市因應鳳凰颱風啟動防汛整備 強化側溝巡檢滯洪池預洩降增購移動式抽水機

南市因應鳳凰颱風啟動防汛整備，強化側溝巡檢、滯洪池預洩降、增購移動式抽水機，並派員抽查督導抽水站維護現況。（記者李嘉祥攝）

▲南市因應鳳凰颱風啟動防汛整備，強化側溝巡檢、滯洪池預洩降、增購移動式抽水機，並派員抽查督導抽水站維護現況。（記者李嘉祥攝）

原熱帶性低氣壓TD29於6日凌晨發展為今年第26號颱風「鳳凰」，依據中央氣象署預報分析顯示，10日將行進至臺灣南方呂宋島的位置，後期路徑有北轉趨勢，不排除接近臺灣附近海面及發布海上警報可能；臺南市長黃偉哲6日特提醒民眾出門務必注意天氣變化及行車安全，並指示水利局加強檢查各項防汛整備措施工作要持續不間斷。

廣告 廣告

水利局長邱忠川表示，依目前資料顯示，下週颱風可能北轉接近臺南市，且在東北季風相互影響下，沿海可能有8級以上陣風，須留意有致災降雨可能；水利局已通知各區公所及權管單位進行側溝加強巡檢及滯洪池預洩降工作；另為確保抽水站功能皆正常，亦派員抽查督導抽水站維護現況，針對機組抽水功能、抽水站周邊設備功能、抽水站油槽油量存量等項目加強檢核。

邱忠川局長進一步說明，截至114年11月6日止，南市已清疏排水路約397公里、9.5萬立方公尺；雨水下水道箱涵約111公里、1.9萬立方公尺，合計長度約508公里、體積約11.4萬立方公尺；另，60座滯洪池清空約可容納1100萬噸；目前全市67座抽水站、511台移動式抽水機及約1840座水閘門皆已完成整備及操作測試，並指示操作人員保持警戒、確保油料充足，亦通知各區災害搶修險廠商待命警戒中，即時因應相關災害。

邱忠川局長強調，因應颱風可能來襲，市府採取料敵從寬、禦敵從嚴態度，再增購58部移動式抽水機投入防汛，六塊寮排水防汛缺口也已完成，區排及雨水下水道清淤作業汛期前目標已完成，汛期間仍會持續辦理清淤作業，並部署各項防汛整備措施並頻繁進行巡查，另各區公所及水利局並備妥約23萬砂包，並將3600多片防水擋板分發予32個區公所及社區，將視天氣及實際情形運用，也呼籲市民可多利用臺南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災，亦可利用水情APP通報排水路需要清淤地點。