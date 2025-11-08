南市國中小傳藝賽 展現多元風貌
為鼓勵學校發展傳統藝術教育、展現學生多元學習成果，臺南市政府教育局八日於新營體育場舉辦「一一四年度國民中小學傳統藝術比賽」，一百六十八校二百廿八個團隊近五千三百名學生同場競技，比賽項目包含傳統藝陣、創意藝陣、鼓術、舞龍舞獅、獨輪車及雜技，從早到晚鼓聲不絕、熱力滿滿，宛如繽紛民俗嘉年華盛會。
白河國小太鼓隊為活動揭開序幕，菁寮國中武術隊演出結合拳法、兵器與旗舞的，壓軸登場的那拔國小融合旗舞與電音節奏，呈現古今交融創意演出；競賽項目展現學子讚力與美、技與藝間的多元風貌。
市長黃偉哲表示，臺南藝陣文化歷史悠久，是城市文化底蘊重要象徵，市府持續推動學生傳統藝術教育，透過比賽形式鼓勵孩子接觸、學習並傳承在地藝陣文化；南市國中小傳藝比賽辦理逾廿年，每年都有超過五千名學生參與，今年學校報名踴躍，顯見傳統藝術在校園扎根成果，期盼藉由比賽延續藝陣文化精髓，並透過新生代創意與活力讓傳統與創新激盪出亮麗火花。
其他人也在看
男討2萬遭拒 拿折疊刀恐嚇刺傷同居女友
台北市信義區今（8）天下午發生一起感情糾紛。警方獲報後到場，發現李姓男子因向同居女友索討2萬元遭拒，竟對女友大打出手，還一度拿出折疊刀恐嚇，拉扯過程中造成女友受傷。警方將李姓男子帶回派出所，依恐嚇、傷台視新聞網 ・ 7 小時前
豬隻解除禁運宰 南市學校營午肉品恢復採購
因應中央宣布恢復活豬運輸，自七日零時起正常辦理拍賣、屠宰及屠體運輸，臺南市政府教育局也配合宣布學校午餐同步恢復疫情前豬肉供應模式，除採用CAS合格冷凍豬肉外，也可以依需求選購可溯源且合格屠宰的豬肉。市長黃偉哲表示，在疫情期間各校配合防疫，午餐肉品選用CAS合格冷凍豬肉或其他替代蛋白質來源，確保午餐品質及符合營養成分；中央在疫情並未外擴的情況下已宣布解除禁運禁宰，各校在確保午餐衛生安全前提下恢復豬肉食材的合規採購方式，也讓午餐肉品選購恢復正常。教育局長鄭新輝指出，隨中央豬瘟防疫作業期滿並公告恢復豬隻正常供應，臺南市學校午餐自七日起將比照疫前供應模式辦理，除符合CAS的豬肉外，得選購可追溯食材來源的合格屠宰豬肉，也會要求學校落實食材把關機制，查核食品標示、來源證明與屠宰場登錄 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台南市民政局婚禮說明會 提倡家庭價值
記者翁順利／台南報導 台南市聯合婚禮新人說明會於八日溫馨登場，民政局在會中除了說明婚…中華日報 ・ 8 小時前
南市國中小傳藝賽 228隊競技
記者陳佳伶∕新營報導 南市國民中小學傳統藝術比賽八日在新營體育場登場，…中華日報 ・ 8 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於昨（八）日在台大校友會館舉行，由主任委員董益慶主持，計有中國廣播公司會員子女黃亭叡等廿人得獎。董主委在致詞時表示，今年選拔的標準非常高，除操行成績必須甲等以外，學業成績也必須達八十五分以上，殊為不易；因此得獎的同學，可謂都是各年級的佼佼者，值得予以表揚。董主委並勉勵得獎同學要立志向學，將來造福國家社會；他同時對於國泰金控、財團法人世界基金會、台北市報業公會以及台北市民生獅子會的熱心贊助，表示感謝。他說，由於有這些善心人士的關懷與贊助，這項優良的制度才能延續，優秀的學生才能獲得獎勵。他表示，這項由前主委袁希光所擘劃的優良制度，該會未來將繼續推動，並發揚光大。董主委指出，台北市新聞記者俱樂部是由國內四大新聞團體，包括報 ...台灣新生報 ・ 7 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」
台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前