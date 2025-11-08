南市國中小傳藝賽 展現多元風貌

為鼓勵學校發展傳統藝術教育、展現學生多元學習成果，臺南市政府教育局八日於新營體育場舉辦「一一四年度國民中小學傳統藝術比賽」，一百六十八校二百廿八個團隊近五千三百名學生同場競技，比賽項目包含傳統藝陣、創意藝陣、鼓術、舞龍舞獅、獨輪車及雜技，從早到晚鼓聲不絕、熱力滿滿，宛如繽紛民俗嘉年華盛會。

白河國小太鼓隊為活動揭開序幕，菁寮國中武術隊演出結合拳法、兵器與旗舞的，壓軸登場的那拔國小融合旗舞與電音節奏，呈現古今交融創意演出；競賽項目展現學子讚力與美、技與藝間的多元風貌。

市長黃偉哲表示，臺南藝陣文化歷史悠久，是城市文化底蘊重要象徵，市府持續推動學生傳統藝術教育，透過比賽形式鼓勵孩子接觸、學習並傳承在地藝陣文化；南市國中小傳藝比賽辦理逾廿年，每年都有超過五千名學生參與，今年學校報名踴躍，顯見傳統藝術在校園扎根成果，期盼藉由比賽延續藝陣文化精髓，並透過新生代創意與活力讓傳統與創新激盪出亮麗火花。