南市國中小傳藝賽 228隊競技

南市國民中小學傳統藝術比賽，參賽學子們在場上展現力和美。

南市國民中小學傳統藝術比賽八日在新營體育場登場，教育局說，這項競賽包含鼓術、舞龍舞獅、雜技及創意藝陣類等四大類，有一百六十八校、二百二十八隊共五千三百人同場競技，展現力和美，現場有如一場熱鬧民俗嘉年華。

教育局表示，南市學生傳統藝術比賽超過二十年，縣市合併後持續維持每年五千多名學生參賽，在比賽中可看見各校在傳統中加入創新元素，使得這項傳統藝術比賽歷久彌新，今年有一百六十八校報名參賽，顯見傳統藝術在校園扎根成果。

今年開幕活動由白河國小太鼓隊帶來序幕表演「美之海」，氣勢如虹，振奮人心；菁寮國中武術隊的武術表演「斧啟新章，旗領未來」，融合拳法、兵器以及旗舞的運用，表現吸睛； 拔國小團隊演出「舞動神力 Nezha Beats」，以哪吒三太子為靈感，結合旗舞與電音節奏，讓古老的信仰在年輕的節奏中重生。

教育局長鄭新輝指出，各校發展傳統藝術教育的形式多元，結合學校特色課程，或以課後社團訓練方式進行；感謝各校用心推動傳統藝術教育並積極參賽，讓學生在舞台展現自信與精湛表演，也讓台南傳統藝術永續傳承。