南市國中數學競賽吸引二千餘名學生參賽 獲獎學子展現推論與數學素養

南市114年公私立國民中學數學競賽舉行頒獎典禮，教育局副局長王崑源代表頒獎給各組獲獎學生。（記者李嘉祥攝）

▲南市114年公私立國民中學數學競賽舉行頒獎典禮，教育局副局長王崑源代表頒獎給各組獲獎學生。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局辦理的「114年公私立國民中學數學競賽」圓滿落幕，8日於南寧高中舉行頒獎典禮，教育局副局長王崑源代表頒獎；此項競賽依年級分為一般組與資優組，共吸引2072名學生參賽，最終共有230名學生獲獎。參賽學生說，今年題目邏輯性強、推理步驟多，考驗理解力、推論能力與整體數學素養，作答起來相當過癮。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，數學能力是培養邏輯思考與問題解決能力重要基礎，獲獎學生展現出思考、推論與解題成熟度；近年數學競賽題目多結合真實情境設計，鼓勵熱愛數學的學生，在日常生活中培養分析與推理的習慣，並將所學運用於解決真實問題；市府也會持續打造支持學生多元表現的學習環境，讓每位孩子都有機會在不同領域中發揮潛能，累積迎向未來挑戰所需的核心能力。

教育局長鄭新輝指出，此次國中數學競賽呼應素養導向命題，題型多以生活情境為主，讓學生在真實情境中運用數學解決問題；例如七年級以降雨情境考驗學生的邏輯推理能力，八年級以開冰店的成本分析與線性規劃引導代數思考，九年級則以掃地機器人為主題，強化幾何與空間概念；整體命題涵蓋數與量、代數、幾何、組合等，充分考驗學生的邏輯推理與問題解決能力。

獲得八年級資優組金牌的建興國中學生陳筱涵說，去年參賽時未取得名次，今年提前投入準備，平時多練習歷屆競賽試題及反覆複習老師講解題型，成績明顯進步，也感受到努力帶來的回饋，鼓勵有意參賽同學持續思考並多加練習，就能逐步掌握數學的規律，享受解題成功帶來的成就感。

獲得八年級一般組金牌的後甲國中學生鄭安從小對數學懷有濃厚興趣，覺得解題過程就像在迷宮中尋找出口，每次卡關都是挑戰，成功解出題目瞬間帶來無可取代的成就感；無論是幾何的空間想像、代數的邏輯推理或規律觀察，都能在解題中不斷累積經驗與成長，進一步加深對數學的熱愛。

教育局說明此次比賽共230人獲獎，七年級一般組錄取金牌3名、銀牌4名、銅牌5名、佳作62名；七年級資優組錄取金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、佳作14名；八年級一般組錄取金牌3名、銀牌4名、銅牌5名、佳作58名；八年級資優組錄取金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、佳作8名；九年級一般組錄取金牌3名、銀牌4名、銅牌5名、佳作40名；九年級資優組錄取金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、佳作3名，期盼透過競賽激發學生對數學的熱情，為未來學習奠定更扎實的基礎。