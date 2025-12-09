南市國中數學競賽 2072名學生參賽230名獲獎





台南市政府舉辦114年國民中學數學競賽，有2072名學生參賽，經過評選，230名學生獲獎。教育局表示，競賽依年級分為一般組與資優組，各組錄取金、銀、銅及佳作獎頒獎表揚。期盼透過競賽，激發學生對數學的熱情，為未來學習奠定更扎實的基礎。

教育局表示，此次國中數學競賽題型以生活情境為主，讓學生在真實情境中運用數學解決問題。七年級以降雨情境考驗學生的邏輯推理能力，八年級以開冰店的成本分析與線性規劃引導代數思考，九年級則以掃地機器人為主題，強化幾何與空間概念。整體命題涵蓋數與量、代數、幾何、組合等，考驗學生的邏輯推理與問題解決能力。

廣告 廣告

教育局表示，比賽有230人獲獎，七年級一般組錄取金牌3名、銀牌4名、銅牌5名、佳作62名，七年級資優組錄取金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、佳作14名。八年級一般組錄取金牌3名、銀牌4名、銅牌5名、佳作58名，八年級資優組錄取金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、佳作8名。九年級一般組錄取金牌3名、銀牌4名、銅牌5名、佳作40名，九年級資優組錄取金牌1名、銀牌1名、銅牌1名、佳作3名。

更多新聞推薦

● 新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶