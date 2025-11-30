南市國小學生新住民語口說比賽登場 學生自信展現多語魅力與文化

南市國小學生新住民語口說比賽登場，參賽學生穿上母國傳統服飾，自信展現多語魅力與文化。（記者李嘉祥攝）

臺南市114年度國小新住民語口說比賽於新市國小登場，競賽語別包含越南語與印尼語，並依語言接觸背景分為A、B兩組，共計67名學生報名，多名學生穿上各自母國傳統服飾上台，於舞台上流利口語能力與自信的表現，充分展現平日練習成果。

南市國小學生新住民語口說比賽邁入第3年，參賽者中可看到多名每年持續參賽的小將，呈現3年來累積的語言力與自信，勾勒出臺南市新住民語教育深耕的亮麗軌跡；其中越南語組來自岸內國小的阮天志自112年試辦起連續3年參賽，前2年皆以穩健台風與優異語文表現奪下分組第一名，今年報名挑戰越南語B組，展現更加成熟的語言能力，成為新住民語文學習典範。

市長黃偉哲表示，南市新住民人口比例逐年成長，市府提供多項新住民照顧輔導措施，涵蓋教育學習、就業服務、社會福利、家庭支持以及新住民子女照顧等面向，希望照顧多元族群及其子女，讓臺南的整體發展和教育品質變得更好；「國小新住民語口說比賽」自112年起辦理迄今，有助於提升學生學習新住民語文動機，並提供展現口說表達與文化理解的舞台，期透過語言與文化交流，使新住民子女與一般學生皆能在多元文化的環境中共同成長。

教育局長鄭新輝指出，南市114學年中小學新住民語文開班數747班，修課人數1375人，並以越南語和印尼語為大宗，此項賽事恰能具體展現學生實際運用語文口說的能力和本土語課程學習的成果，今年也首次依學生語言背景區分參賽組別，將各語別再區分為A、B二組，小學期間曾連續居住於母語國家6個月以上者須參加B組，以維持競賽公平性；每校每組也由原限制1人提高為可報名2人，以鼓勵更多學生參與，因此此屆參賽學生人數相較去年大幅增加。

鄭新輝局長也進一步說明，今年度比賽由教育局事先公布3組文稿，比賽當日由參賽者現場抽題，並進行3分鐘內的演說，依語音、儀態等項目綜合評分，各組優勝名單公布於教育局網站，也感謝各校教師平日教學投入及肯定學生學習新住民語文上的用心及努力，未來教育局會持續透過課程、活動與師資支持，打造更友善並多元文化共融的教育環境。