南市國際身障日熱鬧登場，黃偉哲與市民攜手響應「理解隱性障礙 消除誤解歧視」

記者許旗成/台南報導

臺南市政府社會局今(30)日在歸仁三井outlet前廣場舉辦2025年國際身心障礙者日活動，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為主題，吸引眾多市民與身心障礙朋友共襄盛舉。社會局郭乃文局長代表黃偉哲市長與到場貴賓歸仁區公所朱雅宏區長、陳亭妃立委本人、立委林俊憲、王定宇、市議員陳皇宇等服務處代表共同將「身心障礙者權利公約八大原則」象徵卡片掛上聖誕樹，代表齊心守護權益、打造共融城市的承諾。財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心楊美華主任、財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心李之琳主任、社團法人台南市脊髓損傷者協會歐國欽理事長、社團法人臺南市無障礙協會林昭坤理事長、社團法人臺南市身心障礙關懷協會楊錦美總幹事、社團法人台南市慈光身障協會何文讚榮譽理事長、社團法人臺南市聽障體育運動協會陳南雄常務理事均共同出席響應身心障礙平權理念。

為擴大活動影響力並展現身心障礙者的活力，社會局於台灣高速鐵路股份有限公司支持下在臺南高鐵一樓廣場進行快閃行動，由財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心帶來活力四射的台灣尚勇擊鼓與熱情的恰恰舞蹈演出，身心障礙朋友充滿自信與熱情的表演，成功吸引站內眾多往來旅客駐足觀賞，現場身障者也分送向日葵予觀眾，邀請大家一起用理解與善意，讓城市更溫柔。



黃偉哲市長表示，臺南市目前已有超過十萬名身心障礙市民，市府近年持續以身心障礙者權利公約(CRPD)精神為施政基礎，推動無障礙環境優化、資訊平權、教育及就業支持等多項政策，期望讓每位市民都能在城市中自在參與、無礙生活。今年特別以「隱性障礙」為核心理念，期望讓更多市民理解外表看不見的需求，並共同建立尊重差異、善意相待的生活環境。市長強調，打造共融社會不只是一項政策，更是一座城市的價值。



今日活動現場熱鬧而溫馨，許多家庭攜手參與闖關與體驗。民眾分享，透過輪椅駕駛、手語溝通等體驗，深刻感受到身心障礙者在日常面臨的困難，更明白「看不見不代表不存在」。也有家長表示，孩子在活動中學習到身心障礙只是社會多元性的一種，人跟人間的差異，是這個社會最珍貴的教育機會，過去因為沒有接觸而感到害怕或不知道怎麼協助，在活動中不僅自然地互動認識彼此，也看到充滿創意、生命經驗的一面或才華。郭局長也逐攤分送由遠東百貨股份有限公司台南成功分公司及創揚營造公司贊助之日本青森蘋果4箱，與現場民眾同樂、high在一起！



社會局郭乃文局長表示，身心障礙者有很多創意，除了感謝對自己的勇氣，最重要的是感謝環境與大自然與我們共融存在，也展現多元豐富的面貌，市府團隊要做的，就是支持身心障礙者在生活各層面有機會嘗試、體驗、學習，另一方面，也要持續用創意的方式促進社會大眾對身心障礙者特質的理解與認識，將更有助社會的共融。因此社會局近年積極辦理身心障礙者音樂、藝文、運動等各樣活動，安排復康巴士、輔具、設計無障礙環境等支持障礙者可以過著他們想要的生活。未來，期盼透過政策持續精進與各項行動落實，使每位市民在日常生活中都能獲得理解與協助，用「一枝草，一點露」精神期許與現場民眾一同發揚平等參與，共同營造更安全、更友善、更具包容性的環境。