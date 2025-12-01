南市國際身障日熱鬧邀親子家庭闖關學習 理解隱性障礙及消除誤解歧視

南市社會局於歸仁三井outlet前廣場舉辦國際身心障礙者日活動，邀親子家庭闖關學習，理解隱性障礙及消除誤解歧視。（記者李嘉祥攝）

響應國際身障日，臺南市政府社會局於歸仁三井outlet前廣場舉辦「2025年國際身心障礙者日」活動，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為主題推出多項精彩配套活動，吸引許多家庭攜手來闖關體驗；社會局長郭乃文代表市長黃偉哲，與歸仁區長朱雅宏、立委陳亭妃等民代代表將「身心障礙者權利公約八大原則」象徵卡片掛上聖誕樹，象徵齊心守護權益、打造共融城市的承諾。

參與民眾分享，透過輪椅駕駛、手語溝通等體驗，感受到身心障礙者在日常面臨的困難，更明白「看不見不代表不存在」；也有家長說，孩子在活動中學習到身心障礙只是社會多元性的一種，過去因為沒有接觸而感到害怕或不知道怎麼協助，在活動中不僅自然地互動認識彼此，也看到充滿創意、生命經驗的一面或才華。郭乃文局長也逐攤分送由遠百台南成功分公司及創揚營造贊助的日本4箱青森蘋果與現場民眾同樂。

臺南市私立德蘭啟智中心主任楊美華、臺南市私立蘆葦啟智中心主任李之琳、台南市脊髓損傷者協會理事長歐國欽、臺南市無障礙協會理事長林昭坤、臺南市身心障礙關懷協會總幹事楊錦美、台南市慈光身障協會榮譽理事長何文讚、臺南市聽障體育運動協會常務理事陳南雄等身心障礙團體代表也出席共同響應身心障礙平權理念

為擴大活動影響力並展現身心障礙者的活力，社會局於臺南高鐵廣場進行快閃行動，由臺南市私立德蘭啟智中心帶來活力四射的台灣尚勇擊鼓與熱情的恰恰舞蹈演出，身心障礙學員自信表演，吸引眾多往來旅客駐足觀賞，現場也分送向日葵予旅客，邀請大家一起用理解與善意，讓城市更溫柔。

黃偉哲市長表示，南市目前有超過10萬名身心障礙市民，市府持續以身心障礙者權利公約CRPD精神為基礎推動無障礙環境優化、資訊平權、教育及就業支持等多項政策，期望讓每位市民都能在城市中自在參與、無礙生活；今年也特別以「隱性障礙」為核心理念，希望讓市民理解外表看不見的需求，並共同建立尊重差異、善意相待的生活環境。

社會局長郭乃文指出，身心障礙者有很多創意，市府透過多元方式支持身心障礙者於生活各層面嘗試、體驗、學習，另也以創意方式促進社會大眾對身心障礙者特質的理解與認識，有助於社會共融；社會局近年積極辦理身心障礙者音樂、藝文、運動等各樣活動，並安排復康巴士、輔具、設計無障礙環境等支持障礙者可以過著他們想要的生活，期盼透過政策持續精進與各項行動落實，使每位市民在日常生活中都能獲得理解與協助，營造更安全、更友善、更具包容性的環境。