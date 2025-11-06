南市圖新總館出版歷程特展 認識書籍的誕生
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立圖書館永康新總館推出「從word檔到一本書：出版歷程特展」，以出版流程為主題，帶領民眾深入探索書籍從無到有的奇妙歷程，讓民眾不只借書、看書，也能走入書籍誕生的世界，認識出版產業背後的專業與心血。
「從word檔到一本書：出版歷程特展」由南市圖邀請獨立出版聯盟策劃，5大展區涵蓋書籍從發想、編輯、設計、印刷到上市的5個階段，展出作家手稿、編輯筆記、封面設計草圖、印刷打樣及成品書等，讓民眾可利用視覺化的方式，一窺書籍從草稿到成品的全貌。
策展團隊並引用作家陳夏民《飛踢，醜哭，白鼻毛：第一次開出版社就大賣(騙你的)》中的文字，重新詮釋出版人的真實心境，期使觀眾可以更貼近創作者與出版團隊的情感溫度。
展覽展期至12月28日，期間並有2場延伸講座，首場「一本書是怎麼做出來的？——展覽導讀座談會」於11月29日舉行，由獨立出版聯盟秘書長劉霽與策展人林峰毅對談，分享將出版經驗轉化為展覽策劃的思維；第2場「鄭南榕的機智雜誌社生活！——關於怎麼做雜誌、也關於百分百言論自由」，將於12月13日舉辦，由鄭南榕基金會董事長鄭竹梅與哲學作家朱家安主講，回顧1980年代《自由時代》雜誌的出版歷程，並從當代視角探討言論自由的意義與界線。
