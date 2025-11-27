南市土地監測績效獲內政部都市土地組銀獎殊榮

台南市土地監測績效獲中央肯定，獲內政部都市土地組銀獎殊榮。（都發局提供）

記者林雪娟／台南報導

配合內政部國土管理署政策，推動土地利用監測及管理作業，落實國土計畫理念，台南市在中央評鑑中，獲得都市土地組模範獎銀獎，展現台南市在土地治理及空間管理方面的卓越成果。

都發局長林榮川指出，土地利用監測是中央為掌握全國土地使用情形，透過航空攝影與遙感影像比對分析，可發現地表變化與異常使用情形（稱為「變異點」），市府配合中央政策，跨單位協調進行變異點查報及違規案件處理，積極落實查處作業，確保土地利用符合都市計畫及國土計畫相關規定。

在人力編制有限、監測案件量龐大情況下，都發局說，市府團隊秉持專業與效率精神，善用數位工具與內部協調機制，完成每一筆變異點查報與追蹤作業，展現高效能行政執行力，此次脫穎而出，彰顯台南市在土地治理上的堅實基礎與持續精進成果，未來將持續精進監測系統運用，結合科技與法制手段，強化違規預警與土地管理效能，朝向更安全、永續的城市發展願景邁進。