▲南市土城國小帶領學生探索全魚美味，勇奪首席廚師徵選珍稀食客教案賞殊榮。（記者李嘉祥攝）

環境部舉辦「第三屆首席廚師」徵選，臺南市土城國小以創意教案「魚樂食光－探索全魚的美味」於眾多參賽學校中脫穎而出，榮獲「惜食創意教案組－珍稀食客教案賞」殊榮；該教案由校長李貞慧、學務主任林慧清與教師林育正共同策劃，帶領學童從魚塭走進教室再延伸至餐桌，實踐「吃全魚、吃在地、愛地球」惜食理念，期許從一條魚的故事，成就一堂課，並從一堂課的行動喚起一座城市的永續意識，讓孩子從餐桌開始愛地球，從日常行動落實永續精神。

市長黃偉哲表示，飲食與生活息息相關，正確的飲食習慣不僅有助健康，更能友善環境；近來受非洲豬瘟疫情影響，南市推動學校午餐廚餘減量措施，從精進菜色品質、選用在地食材到深化惜食教育，全方位落實防疫策略、環境永續與飲食教育；土城國小特選臺南代表食材「虱目魚」為主題參賽並勇奪佳績，展現市府在地文化與永續教育的深厚成果。

教育局長鄭新輝說，「惜食行動」不只是口號，而是每個人的生活必修課題，並與環境永續發展緊密相連。教育局鼓勵學校透過營養師與廚師攜手菜單設計，減少高廢棄率食材選擇、精進菜色品質、提升學生食慾及食用率，並透過餐食供應量即時調節機制減少午餐剩食量及廚餘量；土城國小將惜食觀念融入課程，從參訪魚塭、引導式教學到實作烹飪，帶領學生體驗虱目魚探索課程，實踐「吃在地、惜食材、愛地球」的行動，讓永續發展與美味飲食相輔相成。

土城國小校長李貞慧指出，學校長年推動在地食魚教育與永續飲食文化，此次以家喻戶曉的虱目魚為課程主角，結合探索、遊戲與實作等多元學習方式，讓孩子認識虱目魚的全魚價值，將環境教育、生命教育與惜食文化融為一體。主任林慧清說，學生從小在漁村長大，自小熟悉吃魚文化，團隊以「全魚利用、珍惜食材」為核心理念，讓學生理解每一口食物背後的故事。教師林育正也補充說明，從教案規劃到課堂實踐，看見學生在活動中展現笑容、在分享中體會惜食價值，更加堅定推動惜食教育的信念。

鄭新輝局長強調，剩食問題多源自不當消費與飲食習慣，市府藉由廚餘減量政策與惜食教育的推動，從食材源頭控管、菜單設計到供應量調整，全方位培養孩子「惜」以為常的生活態度，讓珍惜食物、不浪費的正確觀念深植心中。