南市地政局七年開發逾千公頃土地 兼具環境韌性與都市美學 打造適居環境

南市地政局七年開發逾千公頃土地及完成十一個公辦市地重劃區及區段徵收區，開闢公園及滯洪池，兼具環境韌性與都市美學。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府地政局持續建構環境韌性、永續宜居城市，自108年迄今總計開發超過1000公頃的開發區，並完成11個公辦市地重劃區及區段徵收區合計401.1公頃的土地開發，取得公共設施面積129.92公頃、開闢公園28座，節省土地徵收費用達241.03億元；另因應極端氣候與兼顧都市環境品質，開發工程中導入防洪減災設計，建置12.63公頃滯洪池，滯洪量體容量達329536立方公尺，不僅有效降低地區淹水風險，也開闢公園提升景觀與休憩機能，展現環境韌性與都市美學並進卓越成果。

地政局長陳淑美表示，今年全力推動「南科A至O區段徵收」計畫，規模廣達375公頃逾2000名地主、補償金額突破千億元，為南市歷年規模最大、程序最為複雜且社會關注度最高的重大徵收案；地政局團隊在高度工作與情緒壓力下秉持專業與使命感，陸續召開7場協議價購會議及6場公聽會，逐一回應384件異議，今年10月22日通過內政部審議後，以最短時程於12月16日完成徵收公告、12月底完成補償發價，1月取得土地，順利完成南台灣科技廊帶政策目標，優質便民服務也備受民眾好評。

地政局長進一步指出，地政局透過區段徵收及市地重劃的持續推進，不僅取得公共設施用地，也提供住、商、工及產業所需空間，帶動溪南、溪北均衡發展，為城市注入新動能，例如永康六甲頂醫療專用區市地重劃整合醫療產業與生活服務需求，打造複合機能的醫療聚落；南科F、G區區段徵收提供商業與住宅用地；喜樹灣裡市地重劃則規劃觀光發展特定專用區及優質社會住宅用地。

除都市開發與建設，地政局也積極改善農村環境，陳淑美局長說，市府近7年投入67.27億元改善農水路，完成1743公里農路及226公里水路修繕，改善總長度相當於4.7條中山高速公路，大幅提升農民耕作與通行安全，另也推動學甲區大灣及官田社子農村社區土地重劃，結合農村文化、公共設施建設與豐富生活機能，打造農村宜居新願景；地政局也積極與檢警、財稅和金融機關合作守護市民財產權，與檢警合作建立的「不動產防詐聯繫平台」已通報83件、成功攔阻14件，攔阻金額高達1億74萬餘萬元，全面守護市民財產權。

陳淑美局長強調，展望未來，地政局將持續推動22個公辦市地重劃區及區段徵收區約662公頃的土地開發案，以創新治理與專業規劃，提升環境品質，活化土地利用，落實市長黃偉哲推動安全、宜居、永續幸福臺南願景。