南市地政局今年第二次市地重劃區抵費地標售開標 投資者踴躍

南市地政局辦理今年第二次市地重劃抵費地標售開標作業，麻豆工業區、北安商業區及新營客運轉運中心等三處市地重劃區吸引投資人投標。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府地政局5日辦理今年第二次市地重劃抵費地標售開標，共14標14筆土地，標售總底價約15.94億餘元，共計有10標封參與投標，標出7標共7筆土地，分別由2家公司及5組自然人得標，標售總金額約6.95億餘元，平均溢價率約5.81%；其中有2標封為同一家公司因開立公司支票非由銀行開立署名支票，不符投標需知規定，被判定為不合格標。地政局也再次呼籲投標人，投標前應詳閱投標須知，亦可洽詢地政局了解細節，避免因不符規定而喪失得標資格。

市長黃偉哲表示，市府持續推動各項建設，都市穩健發展，此次標售的麻豆工業區、北安商業區及新營客運轉運中心等3處市地重劃區，皆位處交通便捷之處，期盼得標優質廠商儘早進駐與開發，共創地方經濟繁榮。

地政局長陳淑美指出，麻豆工業區鄰近麻豆交流道，具交通便捷性，傳統產業聚集，同時可鏈結南部科學園區科技相關產業，滿足產業需求與發展，促進地方經濟再生與繁榮；北安商業區為安南副都心，以公園廊道串聯區內公園與開放空間，設置有2座特色公園，型塑友善商業環境與休憩空間，不僅活絡周邊住宅機能，同時提供更多元便利的生活機能及商業契機；新營客運轉運中心鄰近新營交流道，結合新營生活圈及鄰近南科發展所需物流產業，攏絡產業新聚點，創造在地人口就業機會，並促進地方經濟繁榮。

地政局也說明此次標售麻豆工業區5標為甲、乙種工業用土地，吸引4標封投標，顯示興辦工業人對工業用地有迫切需求；開標結果共脫標1筆，每平方公尺得標價單價為3.3588萬，標出總價約1.95億餘元，整體溢價率為4.96%。北安商業區3標商業區土地吸引1標封投標，開標結果共脫標1筆，每平方公尺得標單價為22.8888萬，標出總價約4.10億餘元，整體溢價率為7.46%。新營客運轉運中心6標產業專用區土地吸引5標封投標，顯示投資人對產業專用地殷切盼望，開標結果共脫標5筆，每平方公尺得標單價介於3.631萬元至3.891萬元間，標出總價約0.804億餘元，整體溢價率為0.03%。

陳淑美局長強調，此次標售區位優越，受到各界紛紛的詢問與關注，標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，未來各開發區倘有盈餘將撥充該區公共建設管理維護與使用，以提升市民生活品質，也期許得標者未來能善用土地資源，帶動都市發展與經濟成長。