南市地政局公布住宅價格指數 今年十月微幅下降呈現價跌量增整理走勢

南市地政局公布住宅價格指數，十月微幅下降呈現價跌量增整理走勢。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市今年10月住宅價格指數為140.25，較前期9月微幅下降0.13%，相較去年同期則小幅下降5.28%；地政局觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期呈現微幅下修格局；在交易量方面，全市交易量較前期微幅增加2.69%，各行政區交易量各有增減，並以佳里區的交易量增幅96.43%最為顯著，而仁德區的交易量增幅以69.05%居次。

市長黃偉哲表示，南市各區透過開發與交通建設帶動整體城市發展，「南科、沙崙、柳營」科技廊帶金三角建設的推動，引導半導體、AI、智慧製造與綠能等產業聚集發展；隨著科學園區持續擴建，周邊整體開發陸續完成，居住、公共服務與產業機能逐步到位，有效支撐南科及善化地區需求，形成完整的科技生活圈；市府也透過產業園區規劃、交通節點整合及道路系統強化，串聯永康、安南及南科周邊工業區與市區生活機能，提升區域整體競爭力，同時也持續推動北外環道路及國道8號交流道立體化等重大建設，暢通交通路網，打造兼具產業動能、宜居品質與永續發展的現代化城市。

地政局長陳淑美說明今年10月國內經濟景氣信號分數為35分，較上月增加1分，燈號續呈黃紅燈；領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示景氣仍穩步成長；本期住宅價格指數多數行政區房價仍處高檔整理階段，整體價格走勢呈現趨緩整理；交易量方面，全市10月建物移轉棟數共1527棟，較前期9月微幅增加2.69%，整體買賣棟數與去年同期（113年10月）相較則大幅減少33.17%，觀察結果顯示市場買氣仍趨審慎，買賣動能持續偏弱，使得整體成交量呈現偏低水準。

地政局也進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中善化區月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌0.45%，其次為永康區以及安南區，分別較前期微幅下降0.26%及0.21%；部分行政區月變動率則維持於正成長，如佳里區及新市區均較前期微幅上漲0.06%；若與去年同期比較，各行政區則皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為善化區（9.33%）、新市區（8.99%）以及歸仁區（6.70%）。本期住宅價格指數結果顯示，多數行政區房價仍維持微幅整理格局，在信用管制政策影響下，市場資金動能相對趨弱。

地政局也觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（269棟）、安南區（220棟）以及安平區（150棟）；與去年同期相比，安南區增幅明顯，本期交易量增加86.44%，主因區內新建案陸續完工，第一次移轉登記案量增加，本期第一次移轉棟數為125棟；相比之下，東區以及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾8成。

陳淑美局長強調，整體而言，本期南市住宅市場進入價跌量增的調整格局，各行政區因重大開發計畫推進與新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見；全國景氣指標整體維持穩定，惟後續市場發展仍受多項因素影響，整體走勢尚待持續觀察，呼籲購屋者可依自身需求與財務規劃審慎評估進場時點，彈性因應。詳細住宅價格指數資訊均公佈於市府地政局網站，歡迎多加利用。