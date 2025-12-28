南市地政局公布住宅價格指數 今年十月微幅下降呈現價跌量增整理走勢
▲南市地政局公布住宅價格指數，十月微幅下降呈現價跌量增整理走勢。（記者李嘉祥翻攝）
臺南市今年10月住宅價格指數為140.25，較前期9月微幅下降0.13%，相較去年同期則小幅下降5.28%；地政局觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期呈現微幅下修格局；在交易量方面，全市交易量較前期微幅增加2.69%，各行政區交易量各有增減，並以佳里區的交易量增幅96.43%最為顯著，而仁德區的交易量增幅以69.05%居次。
市長黃偉哲表示，南市各區透過開發與交通建設帶動整體城市發展，「南科、沙崙、柳營」科技廊帶金三角建設的推動，引導半導體、AI、智慧製造與綠能等產業聚集發展；隨著科學園區持續擴建，周邊整體開發陸續完成，居住、公共服務與產業機能逐步到位，有效支撐南科及善化地區需求，形成完整的科技生活圈；市府也透過產業園區規劃、交通節點整合及道路系統強化，串聯永康、安南及南科周邊工業區與市區生活機能，提升區域整體競爭力，同時也持續推動北外環道路及國道8號交流道立體化等重大建設，暢通交通路網，打造兼具產業動能、宜居品質與永續發展的現代化城市。
地政局長陳淑美說明今年10月國內經濟景氣信號分數為35分，較上月增加1分，燈號續呈黃紅燈；領先指標持續上升，同時指標續呈微幅下滑，顯示景氣仍穩步成長；本期住宅價格指數多數行政區房價仍處高檔整理階段，整體價格走勢呈現趨緩整理；交易量方面，全市10月建物移轉棟數共1527棟，較前期9月微幅增加2.69%，整體買賣棟數與去年同期（113年10月）相較則大幅減少33.17%，觀察結果顯示市場買氣仍趨審慎，買賣動能持續偏弱，使得整體成交量呈現偏低水準。
地政局也進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中善化區月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌0.45%，其次為永康區以及安南區，分別較前期微幅下降0.26%及0.21%；部分行政區月變動率則維持於正成長，如佳里區及新市區均較前期微幅上漲0.06%；若與去年同期比較，各行政區則皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為善化區（9.33%）、新市區（8.99%）以及歸仁區（6.70%）。本期住宅價格指數結果顯示，多數行政區房價仍維持微幅整理格局，在信用管制政策影響下，市場資金動能相對趨弱。
地政局也觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（269棟）、安南區（220棟）以及安平區（150棟）；與去年同期相比，安南區增幅明顯，本期交易量增加86.44%，主因區內新建案陸續完工，第一次移轉登記案量增加，本期第一次移轉棟數為125棟；相比之下，東區以及歸仁區交易量皆較去年同期下跌逾8成。
陳淑美局長強調，整體而言，本期南市住宅市場進入價跌量增的調整格局，各行政區因重大開發計畫推進與新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見；全國景氣指標整體維持穩定，惟後續市場發展仍受多項因素影響，整體走勢尚待持續觀察，呼籲購屋者可依自身需求與財務規劃審慎評估進場時點，彈性因應。詳細住宅價格指數資訊均公佈於市府地政局網站，歡迎多加利用。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 60
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 38
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 23 小時前 ・ 15
台灣五人足球「慶祝哥」又提前慶祝！網傻「同1人發生2次」本人回應了
體育中心／綜合報導FF1台灣五人制足球一級聯賽季軍戰日前登場，桃園 FC 與新竹未來里宇宙聯激戰至 PK 大戰。過程中，新竹隊門將鄭凱鴻成功撲救後一度提前慶祝，未察覺皮球仍在場內，隨即遭對手補射得分，相關畫面在社群平台迅速流傳，引發討論。所幸該次失誤並未影響鄭凱鴻表現，他迅速調整心態，在接下來的關鍵 PK 時刻接連守住射門，最終協助新竹未來里宇宙聯以 5：4 擊敗桃園 FC，順利拿下 FF1 聯賽季軍。賽後，鄭凱鴻也透過社群平台回應了。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 4
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
挺台變歌頌中國！國安人士曝館長被榨乾下場
[NOWnews今日新聞]國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安人士透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 159
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 20
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 291
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 19
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 171
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 46
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 120
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 209
強震嚇壞2寶爸衝房間找老婆！兒在客廳「滿臉問號」畫面曝
生活中心／楊佩怡報導昨（27）日23時05分宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里的台灣東部海域，不少民眾紛紛慌張奔跑至1樓戶外空間，並紛紛在社群上傳紀錄到的危險瞬間。桃園一名2寶媽網友在社群上分享地震當下「爸爸的反應」，竟是第一時間衝去房間找老婆，留下兩個兒子在餐桌前滿臉問號，42秒畫面曝光後，至今吸引了超過65萬人朝聖。民視 ・ 8 小時前 ・ 12
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3