南市地政局土地利用監測作業成果 獲評鑑模範金獎

臺南市政府地政局配合內政部國土管理署國土利用監測作業，「辦理效率」、「辦理量能」及「執行情形」項目受國土管理署肯定，展現於非都市土地利用管理、監測及治理方面的卓越成效，榮獲土地利用監測作業成果「模範獎－非都市土地組金獎」。

市長黃偉哲表示，辦理土地巡查作業已從人工勘查改變由衛星監測，如同天空有眼睛時刻監督土地，若有疑似違規情事都會無所遁形；未來市府也將持續強化科技工具運用，落實土地合理利用、維護優質環境，打造更安全、健康、永續宜居城市。

地政局長陳淑美指出，南市非都市土地衛星變異點通報疑似違規案件數從一零五年的二三一件，至一一三年成長至一九零四件，今年截至十一月已達一一二五件；變異點案件增加但人力有限，市府利用無人機航拍科技克服地形困難，並依類型案件確認會辦單位簡化流程等創新作為辦理變異點查處作業；評鑑年度結案率約八十三%、辦理件數共一九零四件，辦理量能及結案率皆名列前茅，顯示市府團隊效率受肯定。陳淑美強調，為預防違規擴大以及確保農地合法利用，會持續配合國土管理署政策推動土地利用監測作業，適時利用科技提升辦理效率，朝向智慧化土地管理及永續城市邁進。