南市地政局地籍圖重測作業宣導會開跑 鼓勵民眾參與認識法令及注意事項

南市地政局將於五行政區舉辦地籍圖重測作業宣導會，鼓勵民眾就近參與，認識重測法令及注意事項；圖為各區舉辦地點與時間。（記者李嘉祥翻攝）

為使重測區內土地所有權人充分瞭解作業內容與權益事項，臺南市政府地政局自今年1月16日起將於下營、學甲、新市、新化及關廟等行政區舉辦5場「115年度臺南市地籍圖重測作業宣導會」，市長黃偉哲鼓勵民眾踴躍參加。

黃偉哲市長表示，精確的地籍圖是土地管理與都市建設重要基礎，透過數值法及高精度儀器重新測繪，可有效解決「圖、地、簿不符」及界址不明等問題；市府除配合中央計畫外，更自籌經費加速辦理地籍圖重測作業，土地所有權人須至現場指界確認界址，由地政事務所運用衛星定位儀、電子測距經緯儀等高精度儀器，以數值法技術重新測繪地籍圖，提升圖籍精度與使用效能。

地政局長陳淑美說，重測後可使地籍圖、土地登記簿及現況趨於一致，減少界址疑義並確保公私財產權益；所有權人配合地政機關重測作業，無需繳納任何費用，且重測結果登記完成後亦可免費換發重測後的新權狀；考量南市編制測量人力難以負擔龐大重測工作量，為加速辦理重測並確保精確度，市府採「公私協力」模式，今年度委託昱展測繪公司、維駿工程顧問公司及八方國土測繪公司配合執行，期盼透過民間專業能量挹注，加速全市地籍整理步伐，確保測量成果正確並保障民眾土地權益。

地政局也進一步說明，作業宣導會將以影片播放、有獎徵答及座談交流等多元方式進行，向民眾說明重測目的、法令依據、作業流程及注意事項，若有重測業務相關問題，也可就近至臺南市各地政事務所測量課詢問，或上內政部國土測繪中心官網「重測專區」及「重測便民服務查詢系統」查詢瀏覽重測相關資訊。