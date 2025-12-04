南市地政局表揚地政志工 感謝協力推動市政發展

南市地政局舉辦志願服務聯繫會報，局長陳淑美表揚績優及資深志工，感謝對地政業務的無私奉獻，協力市府推動市政發展。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府地政局舉辦「志願服務聯繫會報」，會中特表揚績優及資深志工，市長黃偉哲感謝志工對地政業務的無私奉獻，地政局長陳淑美除勉勵同仁及團隊努力，也邀請市民秉持「志願投入 樂在服務」精神加入志工行列，共同推動市政發展。

11位獲獎志工中包括榮獲南市志願服務金質獎的呂建明、劉怡紋；銀質獎的黃陳彩鳳、謝蘇翠敏、周淑慎；以及銅質獎的吳明浩、吳玲慧、謝惠琴、陳芷羚、陳秀彩、黃惠美。另也表揚地政局8位績優志工、11位資深志工及頒發感謝狀予260位地政志工夥伴，其中地政局65歲以上的高齡志工有140位，佔比超過50%，有38位服務年資超過20年以上，光地政相關行業就有25位。

黃偉哲市長表示，志工是民眾與政府間的專業橋梁，協助機關提供更有感的全方位服務，讓推動業務事半功倍，也肯定地政局志工團隊表現有目共睹，其中張賜三服務年資達14年，服務時數累計1700小時，今年獲頒內政業務服務獎勵銅質獎，是對默默付出志工最高榮譽肯定。

陳淑美局長指出，地政志工平日協助洽公民眾申辦各項業務，確保地政業務順利推動，除藉由聯繫會報除表揚績優志工，也希望強化地政局、地所及志工三者間溝通與配合，一起防詐、阻詐，加強關懷和通報，減少詐騙案件，凝聚志工力量，增進機關與志工彼此間的合作。

陳淑美局長也肯定今年84歲、地政士退休的東南地政事務所謝蘇翠敏女士，服務年資高達26年，服務時數累計近3000小時，不僅地政專業法令知識豐富，並盡職投入地政志願服務工作，幫助民眾化繁為簡、安心辦妥事情。謝蘇翠敏說，在東南地政服務能發揮自身所長，讓她找到歸屬感，為持續秉持服務他人即是服務自己精神快樂當志工。

鹽水地政事務所志工陳芷羚繼承父業投入地政士行業，於民國93年鹽水地政志工隊成立時第一時間報名加入，成為創隊成員，從事志工21年來始終默默付出，於服務台親切地引導填表、解說流程，用笑容化解民眾的焦慮，用行動傳遞關懷。她說，一點小幫助就能讓民眾少一份焦急、多一份安心。此份真誠信念，正是地政志工最動人的精神寫照。

陳淑美局長強調，志願服務是社會溫暖的力量，志工是寶貴且重要的人力資源，特別是具備地政士、不動產經紀人證照等專業背景的地政志工，因為有這些志工夥伴們的無私付出，展現臺南的善與美。