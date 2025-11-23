南市地政局駐點官田社子鎮安宮

南市地政局駐點官田社子鎮安宮提供諮詢服務，便利社子農村社區土地重劃土地所有權人就近瞭解及提送意願書。



（記者李嘉祥攝）

臺南市政府地政局積極推動農村社區土地重劃，依序啟動官田社子農村社區土地重劃聽證會、重劃意願調查作業與家戶宣導，每周五並於官田社子鎮安宮前廣場駐點提供諮詢服務，讓土地所有權人就近瞭解重劃計畫及便利提送重劃意願書；截至目前私有地主同意比例已逾四成。

地政局長陳淑美表示，官田社子農村社區土地重劃係透過農村社區土地重劃方式，由下而上結合社區願景及居民需求整體規劃，內政部補助工程設計費、政府負擔九十九%的工程費，土地所有權人僅需負擔一%；重劃後可解決社區地籍混亂、土地產權複雜問題，並開闢綠地、生態滯洪池兼公園、社區活動中心、社區集貨場、污水處理設施等用地及道路等公設，提升土地價值。

陳淑美局長指出，每周五駐點服務將持續至十二月十五日，期盼能達到農村社區土地重劃地主同意法定比例，以利推動重劃作業，開創兼具農村文化特色及生態保育的農村生活環境。