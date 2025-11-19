南市地方型SBIR推動計畫 十七家績優企業獲表揚

經發局長張婷媛（右）頒獎表揚SBIR創新研發績優企業。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

南市府經發局十九日於贏地創新育成基地舉辦「二０二五南市SBIR創新研發成果展暨績優廠商頒獎典禮」，今年共有十七家廠商脫穎而出，展現企業在低碳節能、數位轉型、金屬機械、民生化工、創新服務、運動與健康等領域的研發成果。

經發局指出，今年榮獲優良廠商個別申請及共同研發案計有「清豐企業、鋒泰五金、台鈺機械、曼塔睿、瑪斯佶、瀛春實業、凱傳工業、智遊科技、津褌實業、斌視企業及鈺景旅宿」共十一家；「主題式聯盟」獲獎廠商共有六家，包含雙肩智慧、耕雲科技、宸揚資科、雙子星、鑫祺多媒體及瑪帛科技等業者，皆在創新研發上展現具體優異的成果。

經發局長張婷媛（右）聽取業者簡報研發成果。（記者翁聖權攝）

同時有多家得獎企業也透過SBIR計畫與颱南在地學研機構合作，開發高附加價值產品，展現產官學研跨域合作的能量。

經發局長張婷媛表示，地方型SBIR不僅是研發補助計畫，更是連結企業創新能量的重要平台。經發局亦加碼設立「主題式聯盟」，推動市政公共服務數位化，展現產官合作推動智慧創新的模式。期盼成功的案例能激勵更多企業勇於嘗試、持續突破，開創產業新局，進一步拓展國內外市場與品牌商機。

南市SBIR創新研發成果展大合照。（記者翁聖權翻攝）

南市府自一百年起舉辦地方型SBIR計畫，至今累計已補助九百八十四案，總投入逾七億三千萬元補助經費，創造逾一百一十三億元產值，增加逾四千個就業機會，有效帶動整體產業蓬勃發展，厚植產業實力。