南市地籍圖重測換狀作業 起跑

南市地籍圖重測換狀作業起跑，地政局提供貼心多元服務減少舟車勞頓。



（記者李嘉祥攝）

臺南市今年地籍圖重測結果十月底公告屆滿，十一月起開放受理重測後土地及建物權利書狀換發申請；市長黃偉哲指示地政局提供多元服務，減少民眾舟車勞頓；為因應各區民眾需求，臺南、東南、鹽水、白河、麻豆、佳里、新化及歸仁地政事務所將依在地特性提供例假日換狀服務、下鄉換狀、預約換狀服務。

地政局長陳淑美表示，地籍圖重測是釐清土地界址、保障市民財產權益重要工作，也是推動土地正義與提升行政透明度關鍵環節；此次換狀作業結合多元便民措施，大幅縮短作業流程，打造更智慧貼心的地政服務。

陳淑美局長指出，欲申請換發權狀民眾，除可於平日上班時間，攜帶重測換狀通知書、土地或建物所有權人身分證正本、印章及原土地或建物所有權狀正本，至土地轄區的地政事務所申辦，另也開放跨所申領服務，未住居在南市的所有權人可透過全國地政機關代收代寄服務辦理，提升辦理彈性與效率。