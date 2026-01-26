南市外籍家庭看護工申請據點 即起再增設麻豆分站





臺南市政府衛生局為提升服務量能及便利市民，辦理外籍家庭看 護工相關申審業務，除原有新營區、東區受理區域外；115年起再增設麻豆分站受理申請案件，協助有效分流、提升服務效率，讓家庭在面對照顧需求時，也能更安心更即時獲得協助。

因應勞動部自114年8月起，放寬年齡滿80歲以上長者及70歲以上罹患癌症二期以上者，免經巴氏量表需求評估，即可申請外籍家庭看護工，其中年齡滿80歲以上長者，可直接至台南市各就業服務中心辦理。台南市自新政策放寬以來較去年同期申請案件量增加了883件。

衛生局李翠鳳局長表示，照顧長者是市府最重視的政策之一；為因應民眾對外籍家庭看護工的需求，市府持續強化便利措施，擴大服務據點就是重要一步。臺南市政府衛生局將持續提升服務品質，讓臺南市長者與家庭皆能獲得更妥適、更友善的照顧支持後盾。

市民若有外籍家庭看護工申請或諮詢需求，可逕洽臺南市政府衛生局長期照護科各受理窗口：

（一）東區分站(無障礙福利之家)：06-2085421

（二）新營分站(東興辦公室)：06-6370322

（三）麻豆分站(麻豆市三公有零售市場)：06-5710133

