南市外銷加拿大20噸虱目魚

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南市農業局長李芳林與鮮饌國際董事長吳素雯及總經理洪志民、農產行銷科技正張耀仁見證臺南虱目魚封櫃外銷加拿大主流超市。（記者李嘉祥攝）

▲南市農業局長李芳林與鮮饌國際董事長吳素雯及總經理洪志民、農產行銷科技正張耀仁見證臺南虱目魚封櫃外銷加拿大主流超市。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極拓展農漁產業外銷通路，鮮饌國際今年成功將首批總重廿噸、四十呎貨櫃的台灣虱目魚外銷至加拿大，九日並舉行封櫃儀式，農業局長李芳林代表市長黃偉哲出席，與鮮饌國際董事長吳素雯及總經理洪志民、農產行銷科技正張耀仁共同見證臺南虱目魚外銷加拿大主流超市。

市長黃偉哲表示，此次合作的加拿大連鎖超市體系為當地上市企業，於加拿大全國擁有超過一千家分店，通路規模龐大，具高度市場代表性；鮮饌國際此次突破不單是外銷經貿成果，更象徵台灣虱目魚成功叩關國際主流市場，若銷售表現理想，將進一步推動契作制度，也會持續輔導更多臺南養殖戶取得國際認證，擴大外銷量能，帶動產業升級。

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李芳林局長指出，虱目魚為台灣代表性養殖魚種，臺南更是養殖重鎮，有完整產業鏈與成熟養殖技術，過去虱目魚外銷多以華人市場為主，此次鮮饌國際成功打開加拿大市場，成為台灣首家將虱目魚打入加拿大主流零售市場的企業，為臺南虱目魚開啟全新國際通路，也象徵台灣水產加工與品牌受國際市場認可，對養殖產業發展深具意義，也為臺灣優質水產品外銷注入強勁動能。

鮮饌國際近年持續投入品質升級與國際驗證，陸續取得碳中和認證及國際BAP二星虱目魚驗證，也是全球唯一取得該項虱目魚高端國際認證的企業，該公司感謝市府協助推動臺灣農漁產品國際化，積極媒合國際通路、提升產業競爭力，成為此次成功叩關重要關鍵。