南市夜市及市場新年度多出多元促銷活動 快閃發放抵用券吸人潮提升買氣

▲南市夜市及市場新年度多出多元促銷活動，陸續於佳里中山、楠西中繼市場及玉井市場發放限量市場抵用券，協助受地震影響市場攤商恢復營運。（記者李嘉祥攝）

為活絡傳統市場買氣、協助市場振興，臺南市政府經濟發展局及市場處自年初起陸續於佳里中山、楠西、玉井及白河等公有零售市場推出多元促銷活動，除佳里中山市場外，楠西中繼市場4日推出促銷活動，玉井市場接續於6日上午發放限量市場抵用券，期促進買氣，協助受地震影響的市場攤商逐步恢復營運，也邀請市民以實際行動支持在地經濟

市長黃偉哲表示，傳統市場不僅是市民日常生活的重要場域，更承載著地方的人情味與文化記憶，市府透過限量快閃的市場抵用券發放活動並搭配節慶促銷，鼓勵民眾走進市場、支持在地攤商。

經濟發展局長張婷媛說，市府除發放限量市場抵用券快閃活動，目前到至3月1日正值「臺南購物節」活動期間，今年同樣結合公有零售市場推出市場專屬數位行銷券，只要到市場消費，就有機會抽中百萬名車等大獎；市府並加碼推出「2萬元加菜金」抽獎活動，讓民眾開心買菜、歡樂加菜。

市場處代理處長林士群指出，市場銅板抵用券的快閃活動一推出即獲得熱烈迴響，今年度市府持續於各地市場及夜市接力舉辦相關活動，為市場及夜市注入活力，促進經濟成長；首波1月30日於佳里中山市場發送50元市場抵用券，吸引大批民眾踴躍採買，瞬間炒熱現場氣氛，同時也透過直播方式進行「線上迺菜市」，逐一介紹市場人氣美食與特色攤位，讓無法到場民眾也能即時感受市場的熱鬧氛圍與美味魅力，成功為佳里中山市場吸引更多目光與人潮。

林士群代理處長進一步說明，白河市場也將2月7、8、14、15日每日上午8時推出發放限量市場抵用券活動，除匯聚人潮帶動買氣，也讓市民在採買年貨同時感受傳統市場的節慶活力，迎接嶄新的一年。更多活動及美食資訊可至「臺南市市場巡禮粉絲專頁」及「臺南市市場處官網」查詢。