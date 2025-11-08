南市夜市吉祥物夜奇鴨前進六甲發放銅板券 超萌形象推廣特色美食

南市夜市吉祥物夜奇鴨前進六甲發放銅板券，經發局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群、六甲區長陳啟榮也到場協助推廣六甲美食。（記者李嘉祥攝）

人氣爆棚的臺南夜市吉祥物「夜奇鴨」，晚間再度走進六甲夜市辦理「夜奇鴨」見面會，民眾打卡即送周邊小飾品；為提升夜市經濟，現場發放夜市銅板抵用券，經濟發展局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群、六甲區長陳啟榮均出席同樂；六甲夜市自治會也支持加碼發放支持讓民眾開心逛夜市，盡情感受六甲夜市的人情味與品嚐特色小吃。

市長黃偉哲表示，六甲是以稻米和臺灣鯛聞名的「魚米之鄉」，六甲夜市結合在地產業及文化，吸引眾多攤商進駐，提供在地人茶餘飯後的休閒去處，也是外地遊客造訪六甲不可錯過的美食補給站；此次配合「夜奇鴨」遊夜市，市府特別發放銅板券，除推動在地經濟行銷，也給夜市攤商最實際的支持與鼓勵。

經發局長張婷媛指出，夜市吉祥物「夜奇鴨」今年暑假出道後，陸續巡迴臺南各地夜市，超萌可愛形象大受好評，吸引民眾爭相合影，為夜市帶來滿滿歡笑；未來「夜奇鴨」也會持續走訪臺南各地夜市舉辦行銷活動，希望透過其親民、可愛魅力，吸引不同年齡層的遊客走訪夜市，感受各地夜市的文化特色與在地小吃，進一步促進地方消費，帶動夜市經濟。

南市市場處代理處長林士群感謝市民熱情參與，排隊與「夜奇鴨」合影，也鼓勵可上傳至社群平台，能獲得夜奇鴨限量周邊商品，另也感謝六甲夜市自治會支持加碼發放銅板抵用券，讓民眾及攤商皆大歡喜。